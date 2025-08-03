Путин делает "правильные вещи" для Украины: у Трампа нет иного выбора

Российский диктатор Владимир Путин и его окружение своими заявлениями и действиями заставляют президента США Дональда Трампа предпринимать все более жесткие шаги в отношении России. По мнению политика Олега Рыбачука, подобные действия руководства РФ отвечают интересам Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Олег Рыбачук в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своими мыслями относительно тактики Путина, которая может сыграть в пользу Украины, а именно сблизить Вашингтон и Киев.

"У Трампа есть определенная фобия — он очень боится выглядеть слабым. В своих глазах и для своих избирателей. И сейчас он исчерпал фактически все свои возможности для давления на Путина. Кстати, по этому поводу в США все журналисты не очень пенятся с ним, когда спрашивают о его действиях против РФ", — заметил Рыбачук.

По его словам, благодаря ультимативной позиции руководства Кремля, Дональд Трамп меняет риторику по отношению к России, а Украина получит больше западной поддержки.

"Путин и его окружение – Песков, Лавров и Медведев, сегодня делают с точки зрения интересов Украины правильные вещи. Они фактически выжигают любые возможности для Трампа что-то объяснять как он будет действовать дальше", – говорит Рыбачук.

Рыбачук добавил, что Трамп предлагал Путину признание Крыма за РФ, а также оккупированных территорий с отказом Украины во вступлении в НАТО, однако российский диктатор не принял такое предложение. По словам Рыбачука, "Трамп до сих пор не понимает, как тот не согласился", поэтому президент США будет действовать "действовать жестко", ведь Путин не дает ему другого выхода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США рассказали о плане, как закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Москва молчит после новых угроз от Трампа.