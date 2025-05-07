Путин давно мечтает об этих территориях: отдал приказ их немедленно захватить

На Херсонском направлении русские войска активизировали свои действия. За последнее время неоднократно появлялись сообщения о том, что Кремль приказал усилить боевые действия и попытаться продвинуться на левый берег Днепра.

Война в Украине

Кроме того, известно, что недавно военнослужащий водолазного отряда "Омега" НГУ Юрий Ткач предположил, что россияне могут приступить к десантной операции на Днепре.

Впрочем, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что разведка пока не фиксирует никаких признаков подготовки к форсированию реки. Для такой операции необходимо собрать не менее 150-200 плавсредств. По словам Волошина, силы обороны готовы оперативно выявлять подготовительные действия врага и наносить ответные удары, поэтому ситуация под контролем.

В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул, что хотя есть данные о формировании ударной группировки численностью около 300 человек для возможного форсирования Днепра, технически реализовать этот план враг не способен.

По его словам, на этом участке Днепра расстояние между берегами составляет около тысячи метров, а украинские силы обороны способны проводить разведку на глубину до 20 километров вдоль левого берега. Любая попытка подготовить форсирование будет немедленно обнаружена и прекращена.

Эксперт добавил, что российские войска уже не раз пытались форсировать Днепр и закрепиться на островах, но эти попытки каждый раз проваливались. ВСУ успешно уничтожают десант еще на этапе выдвижения, а если российским подразделениям удается достичь островов, их быстро ликвидирует украинская артиллерия и минометы.

"Это означает, что враг будет пытаться продолжать тактику захвата некоторых островков, а мы будем их превращать в кучу изуродованных тел и сгоревшей техники", — подытожил Селезнев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , в каком месте россияне неожиданно пошли в наступление.



