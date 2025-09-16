Путин дал три важных обещания Трампу по войне: сколько выполнил

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин за последние полгода дал президенту США Дональду Трампу три важных обещания по поводу войны, но ни одно из них не было выполнено.

Путин дал Трампу три обещания. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в сообщении на платформе X перечислил три шага, которые Путин пообещал сделать, общаясь с Трампом.

Обещания Путина Трампу по войне в Украине:

— остановить убийства, восстановить дипломатию и покончить с войной

— представить предпринятые шаги к миру на переговорах в Стамбуле

— провести встречу лидеров для содействия мирному урегулированию

Как пояснил Сибига, ни один из этих пунктов Кремль не реализовал. Кроме того, Путин не просто не выполнил обещания, а усугубил террор и показал нежелание заканчивать войну.

По словам министра, вместо выполнения обязательств Россия совершила следующие действия:

— отклонила предложение о прекращении огня и усилила военные преступления против Украины

— продолжает выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатические усилия

— избегает проведения встречи мировых лидеров

— осуществила серию террористических атак против гражданских

— нанесла ракетный удар по правительственным зданиям в Украине

— нарушила воздушное пространство Польши и Румынии дронами

Сибига подчеркнул, что мировое сообщество не может позволить Путину действовать безнаказанно. По его словам, Украина призывает США, страны ЕС, государства "Большой семерки" и других партнеров немедленно усилить давление на Россию, в частности, из-за ограничения финансирования войны и лишения Кремля ресурсов для продолжения агрессии.

"Российская экономика уже находится в крайне плохом состоянии. Серьезное дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны ставит под угрозу его режим и лично. Мы должны остановить войну, лишив российскую военную машину ресурсов", — подчеркнул Сибига.

