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Путин дал Трампу жестокую оплеуху: эксперт предупредил о новой угрозе для Украины

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, как Кремль мог использовать паузу, чтобы усилить давление на ВСУ и оттянуть украинские резервы из Донбасса

3 ноября 2026, 12:30
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Клименко Елена








Россия могла использовать гуманитарную ситуацию в районе Олешек в Херсонской области как прикрытие для усиления своих войск на левом берегу Днепра. Такую оценку высказал военный эксперт Роман Свитан, комментируя временную паузу в боевых действиях и последующее возобновление российских атак.

Путин дал Трампу жестокую оплеуху: эксперт предупредил о новой угрозе для Украины

Фото: из открытых источников

По его словам, ситуация вокруг Олешек могла быть частью информационной операции Кремля. Эксперт считает, что российская сторона сначала создала гуманитарные проблемы на оккупированной территории, а затем использовала их для информационного давления.

"Россияне в течение месяца раскачивали ситуацию, связанную с бедой в Олешках. Сначала они создали его боевыми действиями, а затем начали раскручивать в информационном пространстве", – заявил Свитан.

Он предположил, что гуманитарная тема могла бы стать способом добиться временного прекращения боевых действий на этом участке. По оценке эксперта, российские войска могли воспользоваться паузой для опрокидывания личного состава, техники, боеприпасов и логистических ресурсов.

"Даже если вы дали им день, они уже могут подтянуть к линии боевого столкновения технику, боеприпасы и логистические запасы", – объяснил военный эксперт.

Рассвет также обратил внимание на возможную стратегическую цель российских действий. По его мнению, активизация противника в Херсонской области может заставить украинское командование перебрасывать туда резервы по другим направлениям, в частности из Донбасса.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украине не следует начинать прямые переговоры с Китаем по завершению войны, поскольку это может создать дополнительные риски в отношениях с Соединенными Штатами. Пекин заинтересован в затягивании противостояния между Россией и Западом, а Вашингтон может использовать украинские контакты с китайским руководством в качестве аргумента по сокращению помощи Киеву. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G9JJ9S8YxQQ
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