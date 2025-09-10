Путин дал страшную оплеуху: названа неожиданная цель атаки дронами в Польше

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь считает, что настоящей целью последних дроновых атак России является не польская противовоздушная оборона, а влияние на политику Соединенных Штатов.

Фото: из открытых источников

По его словам, хотя российские войска действительно собирают данные о ПВО Польши и ее системе командования, главный объект разведки — это "американская политика".

"Главным объектом разведки является не польское ПВО, а американская политика. Имеем дело с атакой на одного из членов НАТО (обратите внимание на оговорку одного из американских конгрессменов, который сказал NATO ally вместо NATO member). В ответ должны быть срочные консультации. Думаю, все ограничится глубокой обеспокоенностью".

Он также предостерег о возможной информационной дестабилизации внутри Польши, включая антиукраинские настроения и манипуляции относительно мигрантов:

"Ожидаем расшатывание польского общества и появления обвинений в адрес Украины. Это может привести к решениям относительно украинских мигрантов, которые будут экономически самоубийственными для Польши. Политическая истерика — плохой советник", — предупредил он.

Пекарь также связывает ситуацию с геополитическими процессами, в частности с растущим расколом между Европой и США и активной ролью Китая.

"Развертывание этих событий — результат углубления американо-европейского раскола и китайского подталкивания", — считает преподаватель.

В завершение Пекарь обратился к украинцам, отметив, что они, как никто в Европе, готовы к дальнейшим вызовам:

"Что делать украинцам, вы знаете. Я писал об этом сотню раз. Нам повезло — среди всех европейских народов мы больше готовы к тому, что будет дальше", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", российские войска могут целить не только объекты энергетической инфраструктуры Украины, но и другие стратегически важные системы.