Кремль усиливает репрессивную политику по украинскому языку на временно оккупированной территории. В Центре национального сопротивления сообщили, что по указанию Путина оккупанты пытаются полностью уничтожить украинскую идентичность и украинский язык.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

“По прямому указанию Путина кремль разрабатывает так называемые основы “государственной языковой политики”, которая имеет одну цель – полностью искоренить украинский язык на временно оккупированных территориях. Срок выполнения проекта, который будет определять репрессивные методы внедрения языковой политики, определен до 1 июня 2025 года", — говорится в сообщении.

По данным Центра, этот проект – это только часть тоталитарной политики кремлевского диктатора по уничтожению всего украинского. Недавно на временно оккупированной Херсонской области россияне в лучших традициях нацистов уничтожили украинскую литературу в захваченных библиотеках.

“Литературу годами признавали в библиотеках как “экстремистскую”. Правда, "экстремистами" стали классики литературы, учебники по истории, книги о голодоморе, преступлениях коммунистического режима и даже сказки”, — объяснили в Центре.

Также говорится, что ответственность за уничтожение литературы взяло на себя так называемое министерство культуры в оккупационной администрации. Имена ответственных известны и именно им придется вскоре завершить карьеру из-за непреодолимых обстоятельств.

Напомним, Россия на временно оккупированных землях, как писал портал "Комментарии", внедряет свою политику, направленную на искоренение украинской идентичности. Одной из основных задач, которую пытаются реализовать полностью, является тотальная паспортизация украинцев на временно оккупированной территории. Постоянно вводятся новые запреты.



