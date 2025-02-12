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Путин цинично «ответил» Трампу о том, что он хочет прекратить войну в Украине

Путин, фактически, «ответил» на все оптимистические заявления Трампа о том, что РФ стремится завершить войну в Украине

сегодня, 10:19
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты продолжают ракетный террор Украины и их даже не останавливают сделанные заявления Дональдом Трампа относительно некоего разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого он якобы услышал от военного преступника желание прекратить войну, хотя ключевое в разговоре было именно “якобы”, по территории Украины продолжают наноситься ракетные удары. Об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Путин цинично «ответил» Трампу о том, что он хочет прекратить войну в Украине

Владимир Путин

Помимо того, говорит эксперт, что каждую ночь российские оккупационные войска направляют в Украину до сотни и более сотни дронов, с начала февраля они так же системно наносят ракетные удары. Например, по его словам, первого февраля – в течение суток было применено более 40 ракет разного типа. Одиннадцатого февраля – девятнадцать ракет разного типа. Этой ночью по Киеву был нанесён с применением баллистических ракет 9М723/KN-23 и, вероятно, ЗРС С-400.

При этом, добавляет Коваленко, каждый день осуществляется ракетный террор одиночными ракетными ударами с применением разной номенклатуры ракет.

"О чём это всё говорит? О желании Путина закончить войну? Что за наивный бред? Всё, что нужно Путину это лишь бесконечное кровопролитие и экспансия! Сегодняшнее раннее утро тому лишнее подтверждение. Кровь и террор! С такими особями нужно не договариваться, их нужно добивать. Другого не дано", — говорит Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате вражеского обстрела зафиксированы падения обломков и разрушения в разных районах Киева: Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж, погиб человек. Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м. Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших. Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0FyqhBvkAZizj3g1oaDrGs4Vb1EkVyMjFfFv5fGenGBPjpAxgLYUVC2wZeE2AZfbWl?locale=ru_RU
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