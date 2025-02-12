Путин цинично «ответил» Трампу о том, что он хочет прекратить войну в Украине

Российские оккупанты продолжают ракетный террор Украины и их даже не останавливают сделанные заявления Дональдом Трампа относительно некоего разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого он якобы услышал от военного преступника желание прекратить войну, хотя ключевое в разговоре было именно “якобы”, по территории Украины продолжают наноситься ракетные удары. Об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Владимир Путин

Помимо того, говорит эксперт, что каждую ночь российские оккупационные войска направляют в Украину до сотни и более сотни дронов, с начала февраля они так же системно наносят ракетные удары. Например, по его словам, первого февраля – в течение суток было применено более 40 ракет разного типа. Одиннадцатого февраля – девятнадцать ракет разного типа. Этой ночью по Киеву был нанесён с применением баллистических ракет 9М723/KN-23 и, вероятно, ЗРС С-400.

При этом, добавляет Коваленко, каждый день осуществляется ракетный террор одиночными ракетными ударами с применением разной номенклатуры ракет.

"О чём это всё говорит? О желании Путина закончить войну? Что за наивный бред? Всё, что нужно Путину это лишь бесконечное кровопролитие и экспансия! Сегодняшнее раннее утро тому лишнее подтверждение. Кровь и террор! С такими особями нужно не договариваться, их нужно добивать. Другого не дано", — говорит Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате вражеского обстрела зафиксированы падения обломков и разрушения в разных районах Киева: Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж, погиб человек. Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 кв. м. Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших. Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома.



