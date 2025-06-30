Путин цинично использует гуманитарные вопросы: разоблачен план Кремля на переговорах

Российский диктатор Владимир Путин частично использует гуманитарный аспект, чтобы затянуть переговоры. Организация обмена пленными и передачи тел действительно требует времени, однако существуют сложности с формированием точных списков, рассказал политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он добавил, что россияне часто возвращают не украинских погибших, а своих граждан, что говорит о задержках в работе некоторых служб.

Фото: из открытых источников

Украинский Координационный штаб по военнопленным работает на грани своих ресурсов, но, несмотря на сложности, демонстрирует определенные успехи.

"Важнейшей задачей третьего заседания в Стамбуле является начальный обмен "всех на всех" по двум категориям. Это лишь начало, но критически, чтобы впоследствии реализовать полноценный обмен", — подчеркнул Чаленко.

Он предостерег от завышенных ожиданий по поводу быстрых результатов переговоров.

"Стороны готовят публичное обсуждение предложений оппонентов: Украина передаст письменные аналитические материалы по российскому меморандуму, а Россия озвучит свою позицию по украинской переговорной рамке", — говорит эксперт.

Впрочем, прорыва ожидать не стоит, потому что боевые действия продолжаются, а российское наступление, хоть и менее масштабное, продолжается. По словам Чаленко, дипломатический трек должен служить не только для возвращения наших пленных — это важное, но не единственное направление. Дипломатия также должна способствовать прекращению огня на фронте. Однако Россия не уменьшает интенсивность атак – за одну ночь происходит более 500 ударов.

Политолог подчеркнул, что дата нового обмена пока неизвестна из-за длительных переговоров. Окончательное согласование даты является ключевым шагом и Украина не затягивает процесс, ведь предлагала провести встречу во второй половине июня.

Россия, вероятно, снова использует манипуляции, заявляя о готовности и обвиняя Украину в задержках, добавил Чаленко.

Как уже писали "Комментарии", СНБО ответил на сообщения западных СМИ о якобы планах Путина захватить Одессу. В Совете национальной безопасности и обороны подчеркнули, что какие бы амбиции ни имел кремлевский диктатор, реализовать их ему не удастся, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.