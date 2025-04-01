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Путин через несколько месяцев получит огромную проблему, точно повлияющую на войну

В России заканчиваются люди, готовые идти умирать в Украине и Путин лихорадочно думает, что с этим делать

сегодня, 11:53
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин утвердил указ о весеннем призыве, в рамках которого в ряды армии планируют привлечь 160 тысяч человек. Кампания продлится с 1 апреля по 25 июля. В то же время в Кремле уверяют, что призывников не будут отправлять на войну, однако перед российским руководством стоит другая проблема, подчеркивает ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

Путин через несколько месяцев получит огромную проблему, точно повлияющую на войну

Владимир Путин

По его словам, правда в том, что количество желающих подписать контракт у России существенно уменьшается. Даже привлечение в армию преступников, которые должны отбывать наказание в тюрьмах, не дает ожидаемого результата.

При этом ветеран подчеркивает, что для Украины этот призыв не несет серьезной угрозы, поскольку речь идет о срочниках от 18 до 30 лет. В реальности в службу будут привлекать преимущественно 18–20-летних. В указе отмечено, что кампания не связана с так называемой "СВО" – новобранцев будут использовать для тыловых задач.

Дикий добавляет, что раньше срочники принимали участие в боевых действиях только однажды – во время Курской операции. Тогда они массово сдавались в плен, поэтому сейчас Кремль не рискует отправлять их на фронт.

В 2022 году Россия объявила частичную мобилизацию, привлекая около полумиллиона человек, которые тогда еще не осознавали, насколько затянется война. Ни один из них не вернулся домой без последствий – либо в гробу, либо с тяжелыми травмами.

После этого Кремль попытался провоцировать набор контрактников денежными выплатами. Сначала это дало определенный эффект, но впоследствии даже десятикратное увеличение суммы не смогло перекрыть потери.

Российские власти опасаются повторения принудительной мобилизации, ведь они не пройдут так гладко, как в 2022 году. В поисках резервов Кремль уже бросил на фронт всех заключенных, даже находившихся на стадии следствия.

Впрочем, как отмечает Дикий, этого недостаточно для покрытия потерь армии. Поэтому уже через несколько месяцев Кремль окажется перед сложным выбором – проводить ли новую волну принудительной мобилизации, рискуя социальным взрывом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил весенний призыв.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?si=_krVRQMoDyM0zgHo&v=_-4Mm48SslM&feature=youtu.be
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