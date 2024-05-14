Путин был близок к "встрече" с украинским дроном во время атаки по РФ

В октябре прошлого года украинский дрон "Лютый" атаковал вертолетную площадку в городе Сочи, обслуживавшую также резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Это произошло за день до того, как Путин встретился там с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в разведке, российский диктатор был близок к "встрече" с украинским дроном во время атаки по стоянке вертолетов в России.

"Мы ударили по их вертолетной площадке, повредили несколько вертолетов. Но мы сначала не знали, что за день до того, как мы влупили по этому Адлеру, там Путин встречался с Токаевым. Путин был в 12 километрах от места, куда прилетел второй "Лютый". Нам потом это подтвердили", – пишет издание.

Источник в разведке указывает, что россияне не могли понять откуда пришла атака, а затем были в шоке, когда после Сочи были нанесены удары по Санкт-Петербургу.

"Когда прилетело в Сочи, они думали, что это где-то с корабля или, может, из Грузии с гор. Они даже не предполагали, что это прямо из Украины прилетело. А потом сразу после этого прилетает в Санкт-Петербург – на другой вообще край страны. Для них это был нормальный шок", – добавляет собеседник с украинской разведки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские танкисты "поздравили" российского диктатора Владимира Путина. Танкисты обнародовали ролик, на котором уничтожают российский автомобиль, который хотел доехать "на Киев" за три дня.

Также "Комментарии" писали о двух офицерах, которые не отдали честь Путину во время парада 9 мая в Москве.



