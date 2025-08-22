Путин будет в восторге: инициатива нардепов подыгрывает российскому сценарию

На днях в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, согласно которому предлагается населенные пункты Донецкой и Луганской областей отнести в другие регионы.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Ирина Геращенко раскритиковала так предложение, отметив, что любые инициативы о территориальном пересмотре Конституции Украины, идеи о присоединении неоккупированных районов Донецкой и Луганской областей к соседним Харьковской и Днепропетровской — это сознательная провокация, которая базируется на российских нарративах относительно "новых территорий".

"Речь не только о временно оккупированных территориях, но и об украинцах, которые на них остаются. Они — не крепостные, чтобы вместе с "волостями" их передавать оккупанту", — подчеркнула она.

Нардепка выступает против проекта Постановления №13666, который предлагает передать части Донецкой и Луганской областей соседним украинским регионам, таким образом подыгрывая российскому сценарию об обмене территориями.

"Очевидно, что часть оккупированных земель и регионов Украине придется освобождать политико-дипломатическим путем, власти давно должны провести честную коммуникацию с обществом, а не лгать украинцам о "кофе в Крыму" и границах 91 года уже завтра. Но и отказываться от наших территорий и границ никто не вправе!”, — подчеркнула народная депутат.

По ее словам, никакие изменения административных границ областей Украины не остановят войну и агрессивную политику Путина. Она подчеркнула, что его цель — уничтожение украинской идентичности и контроль над всей Украиной, а не ее частями.

Геращенко призвала народных депутатов Украины к максимальной ответственности и профессиональности, когда речь идет о законотворческом процессе, публичных заявлениях, особенно когда это касается территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Уверена, зарегистрированное постановление не будет вынесено на рассмотрение зала. Это будет скандал", — отметила она.

