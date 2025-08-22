Путин будет в восторге: инициатива нардепов подыгрывает российскому сценарию

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На днях в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, согласно которому предлагается населенные пункты Донецкой и Луганской областей отнести в другие регионы.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины Ирина Геращенко раскритиковала так предложение, отметив, что любые инициативы о территориальном пересмотре Конституции Украины, идеи о присоединении неоккупированных районов Донецкой и Луганской областей к соседним Харьковской и Днепропетровской — это сознательная провокация, которая базируется на российских нарративах относительно "новых территорий".
Нардепка выступает против проекта Постановления №13666, который предлагает передать части Донецкой и Луганской областей соседним украинским регионам, таким образом подыгрывая российскому сценарию об обмене территориями.
По ее словам, никакие изменения административных границ областей Украины не остановят войну и агрессивную политику Путина. Она подчеркнула, что его цель — уничтожение украинской идентичности и контроль над всей Украиной, а не ее частями.
Геращенко призвала народных депутатов Украины к максимальной ответственности и профессиональности, когда речь идет о законотворческом процессе, публичных заявлениях, особенно когда это касается территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что не так с законами о Defence City.