Путин будет в шоке: Европа согласилась на кардинальное решение для Украины

Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды объявили о финансировании поставок американского вооружения для Украины на сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Темми Брюс во время брифинга во вторник, 5 августа, сообщает прессслужба Госдепа.

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Дания, Норвегия и Швеция согласились выделить дополнительный пакет вооружения на 500 миллионов долларов, в то время как Нидерланды профинансируют поставки первого пакета американских систем и боеприпасов. В состав помощи входят ракеты для системы ПВО Patriot, общая стоимость которых превышает 500 миллионов долларов.

Общая сумма поддержки от четырех европейских союзников оценивается более чем в 1 миллиард долларов и включает высокотехнологичное американское оборудование, которое, по словам посла Витакера, поможет Украине защищать критическую инфраструктуру, гражданское население и сохранять боевые позиции до достижения устойчивого прекращения огня, добавила Брюс.

Кроме того, Reuters сообщил, что Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту и обслуживанию артиллерийских гаубиц М777, а также логистические услуги по транспортировке и консолидации на сумму 203,5 миллиона долларов.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска продолжают непрерывно наступать на Херсонщине, пытаясь продвинуться, однако украинские защитники решительно отражают их атаки. По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, враг стремится получить преимущество на островах в регионе, поэтому регулярно наносит авиаудары. Недавно оккупанты активизировали боевые действия, пытаясь захватить плацдармы на островах в дельте Днепра. Волошин подчеркнул, что враг прилагает значительные усилия для высадки на этих островах с целью контроля над плацдармами.