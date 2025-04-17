Путин будет в бешенстве: какой сюрприз от ВСУ получил враг на Курщине

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Ткачик Олеся
Процесс создания так называемой "буферной зоны" в Сумской области россиянами затягивается, отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовц. А все потому, говорит он, что оккупанты перебрасывают свои передовые подразделения из Курщины на другие направления.
Бои в Курской области
Как сообщил Машовец, передовые подразделения ВСУ в направлении Беловоды – Журавки сумели оттеснить подразделения противника к северу от населенного пункта Беловоды. Украинские военные выбили оккупантов с нескольких передовых позиций.
Впрочем, по его словам, россиянам в Белгородской области удалось продвинуться между Поповкой и Демидовкой. Они оттеснили передовые украинские подразделения в сторону границы.
Учитывая тот факт, что основную часть вражеской Курской группировки составляет "элита" — воздушно-десантные войска и морская пехота, по всей вероятности, в ближайшее время их заменят, а дальнейшее выполнение этой задачи будет поручено "пехоте" из состава 14-го и 44-го армейских корпусов.
Машовец прогнозирует, что российских десантников с морской пехотой повезут на Донбасс или даже в Южную операционную зону.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кадровые решения власти угрожают безопасности Сум.
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