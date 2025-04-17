Путин будет в бешенстве: какой сюрприз от ВСУ получил враг на Курщине

Процесс создания так называемой "буферной зоны" в Сумской области россиянами затягивается, отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовц. А все потому, говорит он, что оккупанты перебрасывают свои передовые подразделения из Курщины на другие направления.

Бои в Курской области

Как сообщил Машовец, передовые подразделения ВСУ в направлении Беловоды – Журавки сумели оттеснить подразделения противника к северу от населенного пункта Беловоды. Украинские военные выбили оккупантов с нескольких передовых позиций.

"Аналогично можно сказать и о направлении Басовка – Новеньке, где ВСУ удалось заблокировать "острое желание" командования 106-й воздушно-десантной дивизии противника продвигаться к высотам в районе Юнаковки. Передовые украинские подразделения, очевидно, отбили у врага несколько передовых позиций и наблюдательных пунктов на южной окраине Басовки", — рассказал Машовец.

Впрочем, по его словам, россиянам в Белгородской области удалось продвинуться между Поповкой и Демидовкой. Они оттеснили передовые украинские подразделения в сторону границы.

"Насколько я понимаю, российское командование, очевидно, постепенно избавляется от "головокружения от успехов" в Курской области и приходит к пониманию, что "буферизация" украинской пограничной зоны в Сумской области обойдется ему очень дорого, в первую очередь — с точки зрения потерь", — подчеркнул Машовец.

Учитывая тот факт, что основную часть вражеской Курской группировки составляет "элита" — воздушно-десантные войска и морская пехота, по всей вероятности, в ближайшее время их заменят, а дальнейшее выполнение этой задачи будет поручено "пехоте" из состава 14-го и 44-го армейских корпусов.

Машовец прогнозирует, что российских десантников с морской пехотой повезут на Донбасс или даже в Южную операционную зону.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кадровые решения власти угрожают безопасности Сум.



