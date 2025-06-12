Путин будет двигаться на Киев: названа вероятность худшего развития событий для столицы

Военный аналитик и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что у России пока нет ни сил, ни ресурсов для полноценного наступления на Киев.

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"Путин, безусловно, до сих пор мечтает о захвате украинской столицы. Но реальных возможностей для этого у него практически нет, по крайней мере, в ближайшей перспективе", – отметил эксперт.

Селезнев также допустил, что теоретически РФ может объявить масштабную мобилизацию осенью и попытаться собрать миллионы солдат. Однако даже в таком случае обеспечить их вооружением и техникой сложно или вообще невозможно.

"Страхи относительно вероятного продвижения в направлении Киева пока не имеют оснований. Да, россияне прорабатывают разные сценарии, и некоторые из них известны нашему Генштабу. Но сегодня, учитывая опыт более десяти лет войны, включая более чем четыре года полномасштабной агрессии, у РФ отсутствуют ресурсы для штурма Киева".

В мае журналисты CNN сообщали, что Россия планирует новую наступательную операцию, предусматривающую захват территорий вплоть до окрестностей Киева. А уже впоследствии депутат Марьяна Безугла заявила, что наступление на Сумщину является частью более широкой стратегии, направленной на возобновление угрозы столице.

"Не все осознают, но операция на Сумщине – это фактически попытка Кремля приблизиться к Киеву. Это не просто удар по региону, это – идеологическое и физическое наступление на украинскую столицу. Расстояния сокращаются, фронт снова на расстоянии около 300 км от Киева, а Россия действует без учета красных линий, кроме, возможно, ядерной."

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося 11 июня в Одессе саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" предостерег европейских партнеров от стратегической ошибки — потери Украины и Молдовы. По его словам, такая потеря лишь усугубит аппетиты России, которая уже готовится к новой фазе агрессии.