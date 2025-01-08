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Путин будет дрожать от страха, а Трамп аплодировать: что должна сделать Украина

Украина может заставить Трампа уважать ее, а Путина дрожать от страха

8 января 2025, 13:23
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Ткачик Олеся

В российских Саратове и Энгельсе этой ночью было весело, ведь украинские дальнобойные дроны атаковали нефтебазу, возник сильный пожар, отмечает военный Юрий Касьянов.

Путин будет дрожать от страха, а Трамп аплодировать: что должна сделать Украина

Владимир Путин

Впрочем, по его словам, Москва сегодня снова спала спокойно. Он напомнил, что последний раз украинские дроны долетели до окрестностей столицы страны-агрессора 1 сентября 2024 года, когда, по заявлениям российского ПВО, были сбиты 158 украинских беспилотников, но один все-таки добрался до московского нефтеперерабатывающего завода.

Касьянов говорит, что уже прошло 129 дней после того налета. За это время, по его словам, предпринимались попытки добраться до Москвы, но неуспешные. Тем временем российские шахеды практически ежедневно атакуют Киев.

"И если мы хотим заставить Путина бояться нас, заставить Трампа считаться с нами, заставить европейцев уважать нас, нам необходимо добиться паритета в атаках на столицы. Задача долететь до Москвы должна стать архиважной национальной, государственной целью. Не забываем, что именно в Москве находится смерть Кощея", – подчеркнул Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня ночью атакована база хранения нефтепродуктов Комбинат Кристал, что в Энгельсе Саратовской области. Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Следует отметить, что эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага. Задание выполнено подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.





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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0iyM97b5uxe66D7n7YPSHKMVni1UNkk1GZCkpc3mTDrGm8t46b6k3m2jntuGR3Rbsl
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