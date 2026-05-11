Путин будет бить по Украине еще сильнее: названы цели, наиболее пострадающие от плана диктатора

Российские оккупационные войска, по данным аналитических материалов, пересмотрели подход к массированным ударам по территории Украины и постепенно сместили акцент с объектов энергетической системы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, пишет "РБК-Украина".

В частности, ранее основные усилия были направлены на энергетическую инфраструктуру. Однако длительная концентрация на этих целях не дала ожидаемого для врага результата, что, вероятно, заставило его расширить список приоритетных пораженных объектов.

По словам одного из информированных собеседников, в настоящее время фиксируется расширение географии и типов целей. Среди ключевых направлений ударов называют оборонные предприятия Украины, а также энергетический сектор, включая газодобывающую и нефтеотрасль. Особое внимание противник уделяет объектам топливной инфраструктуры, в частности автозаправочным станциям в прифронтовых районах, по которым в последнее время фиксируются атаки.

Источники также предполагают, что по меньшей мере до осеннего периода РФ не планирует повторять масштабные и системные кампании ударов по энергетике, подобные наблюдавшимся ранее в холодный сезон. В то же время, разведывательная активность в этом направлении не прекращается — противник продолжает отслеживать состояние восстановления и ремонта инфраструктурных объектов.

Отдельно эксперты не исключают риска новых атак в летний период на системы водоснабжения. Подобные предупреждения уже звучали раньше, в частности, со стороны украинского руководства, которое обращало внимание на уязвимость критической водной инфраструктуры.

При поражении водозаборных объектов в ряде регионов может возникнуть необходимость введения графиков подачи воды. Предварительно речь по меньшей мере о десяти крупных городах в прифронтовых и юго-восточных областях.

В качестве варианта реагирования на возможные чрезвычайные ситуации рассматривается использование мобильных водозаборных станций и ограничение водоснабжения.

