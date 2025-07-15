Путин больше не решает судьбу войны против Украины: что на это указывает

Россия, которую еще недавно Кремль позиционировал как "великое государство", стремительно превращается в геополитического вассала. Несмотря на заявления пропагандистов о том, что война будет продолжаться независимо от каких-либо "сроков от Трампа", фактически Владимир Путин все глубже погружает страну в зависимость от Китая и Северной Кореи. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его словам, российская пропаганда пытается навязать тезис, что Россия не планирует завершать войну, даже несмотря на объявленный Трампом срок в 50 дней.

Коваленко подчеркнул, что Путин фактически превращает Россию в сырьевой придаток Китая, поскольку страна уже не способна самостоятельно поддерживать войну без внешней технологической поддержки и поставок боеприпасов из КНДР.

Это ставит Россию в зависимость. Если бы такой сценарий будущего рассказали Хрущеву, Брежневу или даже Андропову, они бы не поверили и испугались, потому что никто из них не мог представить, что Россия станет не игроком, а фунтом", — отметил глава ЦПИ.

Также Коваленко обратил внимание, что Кремль стремительно лишается влияния в Центральной Азии, на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, а в Африке только тратит ресурсы без реального результата. Все это, по его словам, есть следствие политики Путина.

"Россия проигрывает войну против Украины и превращается только в инструмент других геополитических игроков для сохранения их интересов. Максимальный позор", — резюмировал Коваленко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска продолжают активные штурмовые действия, пытаясь растянуть украинскую оборону. Однако Россия столкнется с истощением, ведь только в Харьковском направлении ежедневно теряет убитыми и ранеными около 100 человек.

Спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин отметил, что через неделю только на Харьковском направлении потери РФ можно считать батальоном. Однако это не останавливает врага, пишет издание "РБК-Украина". По словам военного, у РФ рано или поздно появится истощение. И тогда, он надеется, россиян будет ждать очень неприятный сюрприз. По его словам, армия РФ имеет численное преимущество, и оккупанты пытаются растянуть украинскую оборону.

Военный рассказал, что враг пытается атаковать в разных местах. По его словам, две недели назад, оккупанты начали активные действия в районе населенного пункта Милово — северо-восточнее поселка Большой Бурлук.

