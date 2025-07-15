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Путин больше не решает судьбу войны против Украины: что на это указывает

Россия не собирается завершать войну и все больше вовлекается в зависимость от Китая и КНДР, указывает Коваленко.

15 июля 2025, 19:40
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Лиля Воробьева

Россия, которую еще недавно Кремль позиционировал как "великое государство", стремительно превращается в геополитического вассала. Несмотря на заявления пропагандистов о том, что война будет продолжаться независимо от каких-либо "сроков от Трампа", фактически Владимир Путин все глубже погружает страну в зависимость от Китая и Северной Кореи. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Путин больше не решает судьбу войны против Украины: что на это указывает

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его словам, российская пропаганда пытается навязать тезис, что Россия не планирует завершать войну, даже несмотря на объявленный Трампом срок в 50 дней.

Коваленко подчеркнул, что Путин фактически превращает Россию в сырьевой придаток Китая, поскольку страна уже не способна самостоятельно поддерживать войну без внешней технологической поддержки и поставок боеприпасов из КНДР.

Это ставит Россию в зависимость. Если бы такой сценарий будущего рассказали Хрущеву, Брежневу или даже Андропову, они бы не поверили и испугались, потому что никто из них не мог представить, что Россия станет не игроком, а фунтом", — отметил глава ЦПИ.

Также Коваленко обратил внимание, что Кремль стремительно лишается влияния в Центральной Азии, на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, а в Африке только тратит ресурсы без реального результата. Все это, по его словам, есть следствие политики Путина.

"Россия проигрывает войну против Украины и превращается только в инструмент других геополитических игроков для сохранения их интересов. Максимальный позор", — резюмировал Коваленко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска продолжают активные штурмовые действия, пытаясь растянуть украинскую оборону. Однако Россия столкнется с истощением, ведь только в Харьковском направлении ежедневно теряет убитыми и ранеными около 100 человек.

Спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин отметил, что через неделю только на Харьковском направлении потери РФ можно считать батальоном. Однако это не останавливает врага, пишет издание "РБК-Украина". По словам военного, у РФ рано или поздно появится истощение. И тогда, он надеется, россиян будет ждать очень неприятный сюрприз. По его словам, армия РФ имеет численное преимущество, и оккупанты пытаются растянуть украинскую оборону.

Военный рассказал, что враг пытается атаковать в разных местах. По его словам, две недели назад, оккупанты начали активные действия в районе населенного пункта Милово — северо-восточнее поселка Большой Бурлук.



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