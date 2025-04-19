Путин боится Трампа: почему на самом деле глава Кремля объявил перемирие

Российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" до 00:00 21 апреля. Президент Украины прокомментировал предложение Путина, отметив, что в небе над Украиной фиксируются вражеские ударные дроны.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Путин пытается выиграть время, чтобы президент США Дональд Трамп не ввел новые санкции. Так объяснил заявление российского диктатора народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Сейчас Путин хочет выиграть время, сделать пас Трампу. Потому что Путин волнуется: а если Трамп введет вторичные санкции? Они ударят по теневому флоту, тогда будет очень веселое настроение. Вот он и решил сделать ход. Но этот ход означает, что он боится Трампа", — нардеп объяснил настоящие намерения.

Гончаренко также напомнил, чем закончились предыдущие перемирия, объявленные Россией. Так, по его словам, 5 января 2023 года Путин уже пытался показать, какой он "великий христианин" и объявлял о рождественском прекращении огня на 36 часов.

"Тогда никакого прекращения огня не было, штурмы продолжились. А 6 января Россия обстреляла Херсон", — напомнил Гончаренко.

Еще одно "перемирие", по словам нардепа, было 21 апреля 2022 года, когда Путин отменил штурм "Азовстали", но Россия продолжила бомбардировку завода.

Напомним, что украинское общество, как писал портал "Комментарии", всколыхнула информация о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что не будет оказывать помощь Украине. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Дональд Трамп не говорил, что не будет оказывать помощь Украине. В Центре противодействия дезинформации отметили, что эта информация манипулятивная. Что касается обстоятельств, при которых якобы Трамп сделал категорическое заявление, то, по данным аналитиков ЦПД, прямого отказа не последовало.