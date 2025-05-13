Путин боится, что Зеленский его «опустит» в Стамбуле: шокирующие детали

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Ткачик Олеся
Если кремлевский диктатор Владимир Путин приезжает в Стамбул, то он не может быть застрахован от того, что в определенный момент президент Владимир Зеленский под камеры скажет в его адрес что-нибудь далеко нелитературное, отметил эксперт Дмитрий Золотухин.
Зеленский и Путин
При этом, по его убеждению, ответить на нечто подобное Путин также не может, потому что десятилетиями он выстраивал свой образ пахана.
Именно поэтому, говорит он, единственный выход для Путина в этой ситуации – надежда на участие другого пахана – Дональда Трампа, который сможет гарантировать ему контейнирование Зеленского и неприкосновенность.
Он напомнил, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков уже сегодня распространил информацию о том, что звонок с Трампом не планируется.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ заявили о том, что в Стамбул поедут очень сильные переговорщики.
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