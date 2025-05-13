Путин боится, что Зеленский его «опустит» в Стамбуле: шокирующие детали

Если кремлевский диктатор Владимир Путин приезжает в Стамбул, то он не может быть застрахован от того, что в определенный момент президент Владимир Зеленский под камеры скажет в его адрес что-нибудь далеко нелитературное, отметил эксперт Дмитрий Золотухин.

Зеленский и Путин

"Как мы видели раньше, Владимир Александрович такое использует и украинская публика этому аплодирует. Если это произойдет, то по понятиям зоны, какова российская империя – Путин окажется опущенным и нерукоподаваемым. Чушпан верховным главнокомандующим быть не может", — отметил Золотухин.

При этом, по его убеждению, ответить на нечто подобное Путин также не может, потому что десятилетиями он выстраивал свой образ пахана.

"Более того, ФСОшники сейчас прорабатывают варианты того, что в голову Путина может что-то прилететь как раз в процессе переговоров", — отметил Золотухин.

Именно поэтому, говорит он, единственный выход для Путина в этой ситуации – надежда на участие другого пахана – Дональда Трампа, который сможет гарантировать ему контейнирование Зеленского и неприкосновенность.

"И сейчас в Кремле лихорадочно решают как добиться договоренности с Трампом так, чтобы можно было подать своему плебсу, что Зеленский был в Стамбуле для декорации, а договаривался Путин с Трампом, и они обо всем добекались", – говорит Золотухин.

Он напомнил, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков уже сегодня распространил информацию о том, что звонок с Трампом не планируется.

"Это означает, что подготовка к нему идет день и ночь. Без этого звонка Путин с высокой вероятностью в Стамбул не поедет", – отметил Золотухин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ заявили о том, что в Стамбул поедут очень сильные переговорщики.



