Путин боится, что Трамп воплотит в жизнь его величайший страх: о чем идет речь

В США есть консенсус по поводу того, что какие-либо действия не предполагают смену режима кремлевского диктатора Владимира Путина, об этом сообщил политолог Вадим Денисенко. В то же время, по его словам, сам Путин, будучи параноиком, опасается, что этот консенсус может быть нарушен. Поэтому перед инаугурацией Трампа, как и перед началом войны в 2022 году, он собрал Совбез, чтобы еще раз его окружение поклялось ему в верности, добавил эксперт.

Путин и Трамп

"Логика Путина следующая: он считает, что в случае отказа от ультиматума США офис Трампа может принять решение, что среднесрочной целью станет замена самого Путина и разрушение его режима. И это один из его самых больших страхов на сегодняшний день. Хотя на сегодняшний день, такой радикальный ход вызывает больше скепсиса чем оптимизма", — подчеркнул Денисенко.

При этом он убежден, что Путин в вопросе выставившего ему Трамп ультиматума будет ждать.

"Она та крыса, которая не бросается на противника, а забивается в угол и ждет пока изменится ситуация. Путин также явно не готов к открытому конфликту с Трампом, ведь сейчас его стратегия на переговоры: "сорвать первый раунд переговоров руками Украины". Это, судя по всему, понимают и в Вашингтоне. И кроме других факторов, именно поэтому Трамп позволил себе говорить с Путиным не как с равным, а как с руководителем страны третьего мира", – отметил политолог.

По его словам, правда в том, что Кремль был вообще не готов к такому жесткому ультиматуму.

"А потому стратегия действий россиян следующая: военкоры (ультра патриоты) будут раздувать истерию, что с Россией так нельзя себя вести, а Кремль будет молчать и ждать случая переключить тему. То, что не закрывают рот военкорам, косвенно еще раз подтверждает, что пока Путин не готов к переговорам", — сообщил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пропагандист Соловьев уже устроил истерику по поводу того, что России нельзя выставлять ультиматумы.



