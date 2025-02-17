Путин блефует перед началом переговоров: в США сделали заявление

Как передает портал "Комментарии", аналитики Института изучения войны в своем отчете, что заявления и действия России в очередной раз подчеркивают неготовность Кремля к добросовестным переговорам и прекращению войны в Украине.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ISW обратили внимание, что Кремль еще раз повторил свое заявление об отсутствии суверенитета у Украины, создав условия для Москвы утверждать, что Украина не имеет права вести переговоры с Россией или что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем, являются недействительными.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что Россия скорректировала свой подход к потенциальным переговорам с Украиной, поскольку Украина якобы имеет "дефицит" суверенитета.

Песков также продолжил давние попытки Кремля возложить вину за полномасштабное вторжение России на Украину, утверждая, что Украина была бы "целостной", что украинские власти не "издевались" бы над русскими на востоке Украины, что не было бы "гражданской войны" и что русские на востоке Украины не имели бы "желания... отделиться от Украины", если бы Украина выполнила условия Минских соглашений.

"Минские соглашения были чрезвычайно благоприятными для России, не накладывая никаких обязательств на Москву, однако российские марионетки постоянно нарушали соглашения при поддержке России", – обратили внимание аналитики.

Эксперты отмечают, что интервью Медведчука и заявления Пескова от 16 февраля продолжают ставить под сомнение готовность Москвы к добросовестным переговорам об урегулировании войны и создают информационные условия для нарушения Россией любых достигнутых договоренностей на том основании, что украинская власть якобы не имела законного права их заключать.

Читайте также на портале "Комментарии" — делегация США 16 февраля, отправилась в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с российскими официальными лицами по завершению войны в Украине, рассказал специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф.

Спецпредставитель Трампа подтвердил, что станет частью американской делегации, посетившей Саудовскую Аравию. Стив Виткофф сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также будет участвовать в переговорном процессе.



