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Путин активно готовится к переговорам на своих условиях: начал давление на Украину и Запад

Путин хочет переговоров о прекращении войны, однако исключительно на условиях РФ

сегодня, 14:27
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Ткачик Олеся

После 73 дней тишины Россия снова совершила атаку на Киев, применив баллистические ракеты и стратегическую авиацию для воздушного удара. Несмотря на то, что атака не была массированной, под прицелом оказался Киев и столичный регион, отмечает ТСН.

Путин активно готовится к переговорам на своих условиях: начал давление на Украину и Запад

Владимир Путин

Эксперты предостерегают, что этот удар мог быть "репетицией" перед масштабной ракетной атакой, ведь, по словам аналитиков, Россия накопила немалый запас ракет за время "затишье".

В частности, военный эксперт Игорь Романенко считает, что удар по Киеву имел военно-политическое значение и служил способом психологического давления на Украину.

"Путин упорно наносит удары по нашим объектам и психологически давит на украинцев. Он вызывающе демонстрирует силу и показывает военный потенциал России. Но последние ракетные удары и постоянный террор "Шахедами", по-моему, это, прежде всего, подготовка Украины, а также наших союзников к предстоящим переговорам. Такое себе воспитание "терором", — отметил Романенко.

По его мнению, Украина должна отвечать на эти атаки ударами по стратегическим объектам России, таким как нефтяные и военные заводы, аэродромы, где базируется стратегическая авиация, в том числе на базах "Оленья" и "Энгельс". Для этого, по его словам, Украине нужны современные мощности, ведь Россия накопила сотни ракет, в то время как наши запасы намного меньше.

Эксперт также отметил, что главная цель России – принудить Украину к переговорам на собственных условиях, и предупредил, что ракетные удары могут продолжаться и приобретать массированный характер.

"Не исключаю, что они могут быть массированными, потому что такие потенциальные возможности у России, к сожалению, есть как по ракетам, так и по дронам", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о главной цели комбинированного удара РФ по Украине.




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Источник: https://tsn.ua/exclusive/zagroza-masovanogo-raketnogo-udaru-dlya-kiyeva-zalishayetsya-ekspert-poyasniv-namiri-putina-2700744.html
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