Пути боли: российские удары убили двух железнодорожников

Этой ночью Донетчина снова потерпела вражеские удары — и на этот раз жертвами стали работники железной дороги. При исполнении служебных обязанностей погибли машинист и его помощник. Они работали на тепловозе, когда по объекту ударили россияне. Оба не выжили.

В Донецкой области погибли двое железнодорожников

На другом участке в том же регионе пострадал еще один работник – сборщик поездов. Он получил осколочное ранение в голову. Его срочно эвакуировали в больницу имени Мечникова в Днепре, где сейчас за его жизнь борются лучшие врачи.



Это очередное подтверждение того, что враг целеустремленно бьет по мирной инфраструктуре — по людям, которые не держат оружие, а просто выполняют свою работу. И даже под обстрелами железнодорожники продолжают двигать страну вперед.



"Каждая такая потеря – как удар по сердцу. Даже если не знаком лично, читая годы рождения — 1994-й, 1973-й — представляешь: родители, дети, жизнь, которая только набирала обороты… И чувствуешь, будто потерял кого-то очень близкого", — отмечают в железнодорожном сообществе.



В настоящее время железнодорожники по всей стране, особенно в прифронтовых регионах, ежедневно рискуют жизнью, чтобы страна не останавливалась. Украина помнит каждого, кто стал жертвой войны. Пострадавшим и семьям погибших оказывается необходимая помощь и поддержка.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ужине 12 июля в селе Михайловка-Рубежовка на Киевщине произошел инцидент, едва не завершившийся трагедией для полиции. В 22:33 к стражам порядка обратилась 18-летняя девушка. Она сообщила, что ее отец ведет себя агрессивно, угрожает семье гранатой и огнестрельным оружием.