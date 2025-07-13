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Пути боли: российские удары убили двух железнодорожников

Трагическая ночь для железнодорожников Донбасса: двое погибших, один ранен

13 июля 2025, 19:19
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Ткачова Марія

Этой ночью Донетчина снова потерпела вражеские удары — и на этот раз жертвами стали работники железной дороги. При исполнении служебных обязанностей погибли машинист и его помощник. Они работали на тепловозе, когда по объекту ударили россияне. Оба не выжили.

Пути боли: российские удары убили двух железнодорожников

В Донецкой области погибли двое железнодорожников

На другом участке в том же регионе пострадал еще один работник – сборщик поездов. Он получил осколочное ранение в голову. Его срочно эвакуировали в больницу имени Мечникова в Днепре, где сейчас за его жизнь борются лучшие врачи.

Это очередное подтверждение того, что враг целеустремленно бьет по мирной инфраструктуре — по людям, которые не держат оружие, а просто выполняют свою работу. И даже под обстрелами железнодорожники продолжают двигать страну вперед.

"Каждая такая потеря – как удар по сердцу. Даже если не знаком лично, читая годы рождения — 1994-й, 1973-й — представляешь: родители, дети, жизнь, которая только набирала обороты… И чувствуешь, будто потерял кого-то очень близкого", — отмечают в железнодорожном сообществе.

В настоящее время железнодорожники по всей стране, особенно в прифронтовых регионах, ежедневно рискуют жизнью, чтобы страна не останавливалась. Украина помнит каждого, кто стал жертвой войны. Пострадавшим и семьям погибших оказывается необходимая помощь и поддержка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ужине 12 июля в селе Михайловка-Рубежовка на Киевщине произошел инцидент, едва не завершившийся трагедией для полиции. В 22:33 к стражам порядка обратилась 18-летняя девушка. Она сообщила, что ее отец ведет себя агрессивно, угрожает семье гранатой и огнестрельным оружием.



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Источник: https://www.facebook.com/729535630/posts/pfbid0QMamYYqq96nudUTXt6zxP6CmCMcU6tc68RBHXRRrKFJHzAa4V1hYbtxxSKx4SJj7l/?
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