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Путь на Москву, который не имеет никакой защиты: ВСУ планируют операцию на новой территории

Вероятно, Силы обороны в 2025 году начнут операцию в двух российских областях по примеру происходящей на Курщине

сегодня, 12:13
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Ткачик Олеся

Если смотреть стратегически, то такого рода операции, как в Курской области, ВСУ уже давно должны были начать и в Брянской, и в Белгородской областях России, отметил в интервью "Главреду" военный эксперт Роман Свитан.

Путь на Москву, который не имеет никакой защиты: ВСУ планируют операцию на новой территории

Война в Украине

"Если бы операцию в Белгородской области мы начали в 2023 или в начале 2024-го, то у россиян не было бы положительной динамики в движении в сторону Харькова, поскольку мы связали бы их боями на белгородской земле", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, помешало развитию таких операций недостаточное количество боеприпасов и личного состава. Свитан считает, что как только у сил обороны будет такая возможность, 100% будут проведены такие же операции на Белгородщине и Брянщине.

Почему нужны такие операции в Брянской области? Потому что это направление на Москву, край непуганых идиотов. Там практически нет ничего, никаких рубежей обороны. Плюс там проходит нефтепровод "Дружба", – отметил Свитан.

Он напомнил, что недавно были нанесены удары нашими беспилотниками по промежуточной насосно-перекачивающей станции "Десна" нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Через этот нефтепровод прокачивается 300 тысяч баррелей нефти в сутки, это примерно на 18 млн. долларов. То есть, за год от этой ветви Россия получает более 6 млрд долларов.

"Поэтому для нас очень важно его контролировать. Тем более это одновременно будет контроль и над Беларусью, которая зависит от этой ветви, и по некоторым позициям – над Орбаном и Фицо, которые тоже сидят на этой трубе", — подчеркнул Свитан.

Именно поэтому, добавил эксперт, и с военной, и с геополитической, и с экономической точек зрения, Украине важен выход на эти рубежи.

"И я думаю, в 2025 году будут проведены такие же операции, как в Курской области, еще в двух областях Российской Федерации, разве что другого уровня", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах РФ на ближайшие полгода.




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Источник: https://glavred.net/interview/v-2025-m-vsu-provedut-operacii-analogichnye-kurskoy-eshche-v-dvuh-oblastyah-rossii-svitan-10626872.html?_gl=1*uti2hq*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTczNTgwOTQyOS4xMTEzLjEuMTczNTgwOTQ3Ni4xMy4wLjA.*_ga_XPHWQKG
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