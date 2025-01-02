Путь на Москву, который не имеет никакой защиты: ВСУ планируют операцию на новой территории

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Ткачик Олеся
Если смотреть стратегически, то такого рода операции, как в Курской области, ВСУ уже давно должны были начать и в Брянской, и в Белгородской областях России, отметил в интервью "Главреду" военный эксперт Роман Свитан.
Война в Украине
По его мнению, помешало развитию таких операций недостаточное количество боеприпасов и личного состава. Свитан считает, что как только у сил обороны будет такая возможность, 100% будут проведены такие же операции на Белгородщине и Брянщине.
Он напомнил, что недавно были нанесены удары нашими беспилотниками по промежуточной насосно-перекачивающей станции "Десна" нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Через этот нефтепровод прокачивается 300 тысяч баррелей нефти в сутки, это примерно на 18 млн. долларов. То есть, за год от этой ветви Россия получает более 6 млрд долларов.
Именно поэтому, добавил эксперт, и с военной, и с геополитической, и с экономической точек зрения, Украине важен выход на эти рубежи.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах РФ на ближайшие полгода.
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