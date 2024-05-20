Путь к миру начнется осенью: какие украинские территории захочет "откусить" РФ

Возможно, осенью вопросы будущих переговоров перейдут в практическую плоскость. РФ будет прилагать все усилия, чтобы оставить за собой контроль над Луганщиной и еще добиваться полного контроля над Донбасом, за Запорожье и Херсонщину будут идти торги. Об этом журналистам Главреду сказал доктор политических наук Максим Разумный.

Перемовини з РФ (фото з відкритих джерел)

"Что касается временных границ, то сейчас уже в значительной степени обозначилась позиция "восточного" блока (Китай-Россия), а в июне, на Саммите мира в Швейцарии, наверняка очертится и альтернативный подход западной коалиции на основе украинской "формулы мира". Когда обе позиции будут сформулированы, начнется движение по созданию определенной переговорной площадки", — говорит ученый.

Как он утверждает, на это может уйти некоторое время, но за временными рамками будет совпадать с традиционной весенне-летней военной кампанией. Эксперт говорит, что к концу лета будет понятно, как далеко может зайти Россия и как успешно будет действовать Украина.

"Нужно понимать, что, скорее всего, никакой договоренности в виде договора о разграничении или признании оккупации со стороны Украины или отказа от посягательств со стороны РФ не будет, вполне возможно, еще десятки лет. Но это вряд ли помешает достижению соглашения о прекращении огня". . Именно эта опция на столе является главной, поэтому все территориальные вопросы, за исключением локальных типа выхода войск РФ из Сумской или Харьковской областей в обмен на отвод ВСУ техники на десяток километров, во время переговорного процесса будут вынесены за скобки", — отметил эксперт .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у мощи России относительно "мира" в Украине нет никакой логики. Российская так называемая "формула мира" по своей сути полностью лишена логики, считает Михаил Басараб. По его словам, в Кремле убеждены, что им грозят Соединенные Штаты, и именно с ними россияне ведут войну на территории Украины.