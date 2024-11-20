"Пусть сидят в норах и боятся": в Госдуме пригрозили эффективным ударом по Украине

В среду, 20 ноября, в украинском информационном поле распространялась информация о предполагаемой масштабной воздушной атаке. Некоторые западные посольства прекратили сегодня работу, учитывая угрожающую ситуацию. Также в сети Интернет предполагали, каким оружием Россия может нанести ощутимый удар, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

В Госдуме подтвердили планы обстрела и объяснили якобы причину такой атаки.

“Удар будет неожиданным и эффективным. Это нагнетают они сами. Вы наверняка видели сообщение о том, что там американское посольство прекратило работу, там итальянское посольство – это просто нагнетание обстановки в информационном плане. Чтобы снова обвинить нас (РФ, — ред.) в том, что это мы занимаемся эскалацией. Мы не занимаемся эскалацией, мы занимаемся обратным, а эскалацией занимаются они. Если бы не безумные решения Байдена, к которым присоединились канадцы и другие, относительно разрешения нанесения ударов дальнобойным оружием по нашей территории, ничего бы этого не было. А так пусть сидеть в нормах и боятся”, – прокомментировал ситуацию председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. В Главном управлении разведки Минобороны Украины опровергли это сообщение и подчеркнули, что не поддаются панике. Подробнее о ситуации в информационном поле можно узнать по ссылке.



