"Пусть "плебеи" носят": Безуглая снова набросилась на Сырского

Народная депутат Марьяна Безуглая неоднократно критиковала Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На этот раз она "набросилась" на главкома из-за одежды, указав, что форма у Сырского иностранная, а не выдающаяся военным.

Фото портал "Комментарии"

“Хм, а почему Главнокомандующий ВСУ носит модную австрийскую Carinthia, а не то, что выдают украинским военнослужащим? Что, не подходит, пусть "плебеи" носят, да? Зато на бумаге все устраивает? Где вообще здесь украинский пиксель?”, – написала она в своем Telegram-канале.









Напомним, что Безуглая критикует не только Сырского, но и Зеленского и ситуацию в украинской армии. Очередную критику нардепа, как писал портал "Комментарии", вызвало сообщение Президента Украины Владимира Зеленского. "Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, и это правильные социальные лифты для армии", — сообщил Зеленский в ежедневном видеообращении.

Марьяна Безуглая прокомментировала: “Важный шаг при нынешних обстоятельствах, когда армией руководят "совки", но он еще больше обезобразит соотношение солдат, сержантов и офицеров, увеличивая количество офицеров без реального и системного развития сержантского корпуса. Очередной "косметический ремонт" вместо необходимых кадровых и организационных решений.

Ранее Марьяна Безуглая прокомментировала ситуацию со Стерненко: "Кратко о дальнейшем развитии ситуации со Стерненко и Сырским: клоун против воина, и воин здесь — не тот, кто в погонах".

По ее убеждению, все инновации в армию приносят гражданские или мобилизованные гражданские, тогда как управляющие кадровые только мешают, воспринимают гражданских как второсортных и прямо вредят тупыми решениями и нежеланием меняться.



