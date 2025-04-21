"Пусть носят юбки": военный поставил на место ухилянцев

Военнослужащий 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ на псевдо "Яворок" жестко высказался о мужчинах, активно критикующих действия ТЦК, но сами избегают службы, по его мнению, те, кто отказывается от мобилизации, должны символически "одеть юбки".

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

"Сейчас у всех на устах ТЦК — мол, плохие, не так работают. Я бы ввел простое правило: не хочешь служить — одевай юбку. Пусть будет официально — кто в юбке, к тому ТЦК не имеет вопросов", — заявил он в видео, опубликованном бригадой на своей Facebook-странице.

Параллельно идет дискуссия и на уровне общества. Аэроразведчик, а в прошлом политик и активист Игорь Луценко считает, что одной из самых глубоких моральных проблем украинского общества является то, что властная элита не участвует в боевых действиях.

Оператор БпЛА Амбако Созиашвили высказал другое мнение: он считает, что молодым украинцам в возрасте 18–24 лет не стоит воевать, поскольку они — будущее нации, ее генофонд. По его словам, у украинской молодежи не хватает мотивации защищать государство.

Между тем, боец 3-й отдельной штурмовой бригады Янис Терещенко призывает не медлить с решением и присоединяться к рядам ВСУ уже сейчас, ведь с каждым месяцем ситуация на фронте становится сложнее.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ежедневное обновление потерь армии РФ. Общее количество потерь живой силы противника с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, по оценкам украинских военных, достигло более 941 тысячи человек.