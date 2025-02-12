Объект Киева по набору в ВСУ молодежи по контракту в России называют уничтожением украинского народа и "билетом в один конец" для молодых украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет прокремлевское издание РИА-новости.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Министерство обороны Украины запустило проект по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в ВСУ, предложив особый контракт: за год службы – 1 миллион гривен, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.

"Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, учить, оснащать. Это пушечное мясо. Это ужасная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, в Украине молодежь всегда рассматривалась как резервная сила. Захарова отметила, что одной из конкретных задач, поставленных спонсорами Зеленского, является уничтожение украинского народа, а сам проект станет "билетом в один конец" для молодых украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 11 февраля Минобороны Украины представило сайт для подачи заявок на контракт с ВСУ, чтобы привлечь украинцев в возрасте 18-24 лет. В Минобороны уточнили, что каждому предложен винтракт на 1 млн грн. (200 тыс. грн сразу при подписании контракта и 800 тыс. грн выплат двумя частями за время действия контракта) Дополнительно выплачивается до 120 тыс. грн. грн./месяц доплаты за боевые задания. Таким образом, за год контрактник может заработать до 2 млн. грн. и, пожалуй, даже больше.