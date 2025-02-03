Пуля застряла в котлете: что произошло при работе ПВО в Хмельницкой области

В ночь на 3 февраля 2025 года воздушная тревога в Хмельницкой области началась в 01:37 и продолжалась до 03:03. Сигналы о высоком уровне опасности свидетельствовали о том, что шахеды приближались к Староконстантиновской громаде. Впоследствии в громаде были слышны взрывы – работали силы ПВО. Об этом сообщает местное издание Старкон.сити, передает портал "Комментарии".

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Утром глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил о последствиях ночной вражеской атаки:

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 2 вражеских БПЛА типа "Shahed". Места падения обломков устанавливаются. По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало".

Вместе с тем, владелец одного из Староконстантиновских магазинов продуктов рассказал, что во время отражения вражеской атаки, одна из пуль прошла сквозь стену магазина, пробив морозильную бонету, и застряла в котлете. Повреждение предприниматель устранил самостоятельно, при этом очень благодарен силам ПВО, удерживающим наше небо.

Кстати, несколько дней назад, во время очередной атаки шахедов, пуля пролетела сквозь крышу еще одного магазина, повредив одежду, которая там продается, пишет местное издание.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля 2025 поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.