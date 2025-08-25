Глава Кремля Владимир Путин, похоже, разрушил надежды на дипломатическое урегулирование войны в Украине, озвученные во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Несмотря на обнадеживающие заявления со стороны Москвы в Анкоридже, РФ продвигает ультимативные требования, фактически сводящие на нет возможность переговоров, отмечает New York Post.

Фото: из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров в программе NBC Meet the Press заявил, что встречи между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским пока не планируется. По его словам, такой саммит возможен только в случае предварительного согласия Киева на условия, продиктованные Кремлем.

В российскую "повестку дня" входят:

· гарантии отказа Украины от интеграции в НАТО;

· отмена законодательства относительно государственного украинского языка;

· согласие на неопределенные "территориальные компромиссы", детали которых Россия не разглашает.

Кроме того, Лавров подверг сомнению легитимность Зеленского, назвав его лишь "де-факто руководителем режима".

Эти заявления противоречат словам вице-президента США Джей Ди Венса, который после саммита заявил, что Путин признал: Россия не сможет создать марионеточную власть в Киеве и согласилась с необходимостью гарантий территориальной целостности Украины.

New York Post предполагает, что таким образом Путин демонстративно "тролит" не только Украину, но и Трампа, искусно уклоняясь от договоренностей.

В ответ Трамп начал публично выражать недовольство. Он заявил, что "невозможно победить в войне, не нанося ударов по стране-агрессору", намекая на возможность расширения разрешений на украинские удары по территории РФ.

Кроме того, Трамп пригрозил вторичными санкциями против российской экономики. После переговоров в Анкоридже он дал Путину две недели для организации встречи с Зеленским, однако половина этого срока уже прошла без всякого прогресса.

Таким образом Москва демонстрирует готовность сорвать дипломатический процесс и одновременно тестирует решимость Вашингтона. Эксперты предупреждают: если Трамп ответит жестко, "мирные сигналы" из Аляски могут обернуться личным унижением Путина.

