Публикация видео с пленными в Украине обеспокоила ООН: что заявили

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность публикацией видео и изображений военнопленных, которых содержат в Украине. В первую очередь речь идет о китайских и северокорейских военных, воевавших на стороне России.

Солдат КНДР в украинском плену. Фото из открытых источников

УВКПЧ опубликовала доклад, посвященный соблюдению норм международного гуманитарного права во время войны в Украине. В частности, ООН обеспокоена распространением в сети видеозаписей допросов, съемок и других материалов в отношении пленных, среди которых и граждане Китая и Северной Кореи. Видео с их участием публиковались, в частности, украинскими медиа и подконтрольными государству платформами.

"Международное гуманитарное право защищает военнопленных от публичного интереса. Это включает в себя запрет на обнародование их изображений, записей допросов или других личных данных", — говорится в докладе.

ООН отмечает, что публикация таких материалов может поставить под угрозу жизнь военнопленных по их возвращении на родину или создать угрозу для их семей. По данным организации, по меньшей мере пятеро пленников, удерживаемых Украиной, выразили опасения, что по возвращении в Россию или свою страну они могут испытать пытки или оказаться за решеткой.

В докладе также зафиксированы серьезные нарушения со стороны России. УВКПЧ сообщило о по меньшей мере 106 случаях казни украинских военнопленных после их захвата российскими силами. Эти преступления были задокументированы в период с конца августа 2024 года по лето 2025 года. Кроме того, 117 освобожденных находившихся в плену украинских военных рассказали представителям ООН о пытках и жестоком обращении со стороны российских военных. Это подтверждает ранее обнародованные данные о системности подобных преступлений в российском плену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как ужасное фото украинского защитника облетело сеть. Что с ним сделали в русском плену.

Также "Комментарии" писали о том, что произошло с первым пленным солдатом КНДР.