Публично об этом никто не скажет: военный раскрыл реальную проблему на фронте

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что советский нарратив "стоят до конца" максимально продемонстрировал себя на Кураховском направлении. По его словам, это проблема не только высшего командования, но и командиров бригад.

Бои за Курахово

Станислав Бунятов прокомментировал ситуацию на Кураховском направлении и указал на проблему, которая "касается почти всех направлений". По его словам, "публично об этом никто не скажет", ведь командиры бригад могли не докладывать реальную ситуацию на фронте.

"Советский нарратив: "Стоят до конца" показал себя на Кураховском направлении. Публично об этом никто не скажет, но дело не только в высшем командовании данного направления, если бы командиры бригад постоянно докладывали реальную информацию по положению дел, а не желаемую, с надеждой на возобновление позиций, не загнали бы людей в такое очко", — указывает Бунятов.

По словам украинского военного, в Курахово враг продолжает продвигаться и в основном двигается вражеская пехота. Кроме того, точки высокого уровня сопротивления россияне сразу накрывают КАБами.

"Преимущество в живой силе и огневых средствах кратно, в таких условиях держать оборону в плотной застройке очень трудно, можно сказать нереально. В таких случаях командиры подразделений должны думать о сохранении жизней своих бойцов и отводить их на заранее подготовленные позиции, если они есть", – считает Бунятов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник ВСУ прогнозирует отход украинских сил из Курахово.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ попали в оперативное окружение вблизи Курахово.



