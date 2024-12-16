logo

BTC/USD

106243.95

ETH/USD

3932.49

LTC/USD

117.97

USD/UAH

42.00

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Публично об этом никто не скажет: военный раскрыл реальную проблему на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Публично об этом никто не скажет: военный раскрыл реальную проблему на фронте

Военный объяснил, почему существуют проблемы на фронте, способствующие окружению украинских бойцов.

сегодня, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что советский нарратив "стоят до конца" максимально продемонстрировал себя на Кураховском направлении. По его словам, это проблема не только высшего командования, но и командиров бригад.

Публично об этом никто не скажет: военный раскрыл реальную проблему на фронте

Бои за Курахово

Станислав Бунятов прокомментировал ситуацию на Кураховском направлении и указал на проблему, которая "касается почти всех направлений". По его словам, "публично об этом никто не скажет", ведь командиры бригад могли не докладывать реальную ситуацию на фронте.

"Советский нарратив: "Стоят до конца" показал себя на Кураховском направлении. Публично об этом никто не скажет, но дело не только в высшем командовании данного направления, если бы командиры бригад постоянно докладывали реальную информацию по положению дел, а не желаемую, с надеждой на возобновление позиций, не загнали бы людей в такое очко", — указывает Бунятов.

По словам украинского военного, в Курахово враг продолжает продвигаться и в основном двигается вражеская пехота. Кроме того, точки высокого уровня сопротивления россияне сразу накрывают КАБами.

"Преимущество в живой силе и огневых средствах кратно, в таких условиях держать оборону в плотной застройке очень трудно, можно сказать нереально. В таких случаях командиры подразделений должны думать о сохранении жизней своих бойцов и отводить их на заранее подготовленные позиции, если они есть", – считает Бунятов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник ВСУ прогнозирует отход украинских сил из Курахово.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ попали в оперативное окружение вблизи Курахово.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/stanislav_osman/7789
Теги:

Новости

Все новости