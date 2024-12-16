Публично об этом никто не скажет: военный раскрыл реальную проблему на фронте

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Slava Kot
Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что советский нарратив "стоят до конца" максимально продемонстрировал себя на Кураховском направлении. По его словам, это проблема не только высшего командования, но и командиров бригад.
Бои за Курахово
Станислав Бунятов прокомментировал ситуацию на Кураховском направлении и указал на проблему, которая "касается почти всех направлений". По его словам, "публично об этом никто не скажет", ведь командиры бригад могли не докладывать реальную ситуацию на фронте.
По словам украинского военного, в Курахово враг продолжает продвигаться и в основном двигается вражеская пехота. Кроме того, точки высокого уровня сопротивления россияне сразу накрывают КАБами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник ВСУ прогнозирует отход украинских сил из Курахово.
Также "Комментарии" писали, что ВСУ попали в оперативное окружение вблизи Курахово.
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