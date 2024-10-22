ПТУшники и школьники делают «самопальные БПЛА» для оккупантов: чем они опасны

Самодельные БПЛА, которые производят дети в россии, оккупанты массово запускают по позициям украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Дрон из фанеры. Фото: скриншот из видео

"Сделаны "из г*вна и палок", конечно, и все же – нужно знать, с чем имеем дело", – рассказывает воин спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" "Сова", сбивший несколько таких "дронов" из автомата.

Фанерная "птичка" несет 150-200 граммов тротила и два десятка шариков.

"Боеприпас здесь рассчитан больше, чтобы испугать человека. Но фишка в том, что метров за 700 до цели они отключают двигатель – и оно дальше планирует бесшумно", – говорит "Сова".

"Цена такого вместе с батарейками – долларов 300. Мы провели расследование – делают их дети, старшеклассники и ПТУшники. Делают массово и запускают массово", – отметил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне с дрона атаковали "скорую", прибывшую по вызову к больному

В Херсоне автомобиль скорой помощи снова стал "мишенью" армии россии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

Сообщается, что враг сбросил взрывное устройство с БПЛА на бригаду "экстренки", прибывшую по вызову к больному в Днепровском районе города. Ранения получили двое работников. Это мужчины, 44 и 47 лет. У них – взрывные травмы и контузии, а также осколочные ранения ног. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, по данным ОВА, сегодня около четырех утра оккупанты атаковали с дрона Антоновку. Во вражеский удар попала 74-летняя местная жительница. Подробности – по ссылке.