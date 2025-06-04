Психопат с жаждой мести: дипломат предупредил об ответе Путина на спецоперацию "Паутина"

Украинцам не стоит питать иллюзии по изменению позиции Путина после операции "Паутина". Напротив, он только накопил ярость и будет искать способ для мести. Это личность, склонная к агрессивной реакции в ответ на вызовы, заявил бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Фото: из открытых источников

Дипломат подчеркнул: несмотря на потерю части стратегической авиации, Россия все еще сохраняет потенциал для нанесения мощных ударов по мирному населению Украины. Поэтому он призвал граждан серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги, заботиться о личной безопасности и не допускать легкомыслия.

Огрызко отметил, что российский режим неоднократно демонстрировал свою способность прибегать к любым методам, и особенно ударам по гражданским объектам. Реакция Кремля на поражение – это всегда попытка мести через террор.

"Имеем дело с врагом, для которого нормы международного права не имеют значения. Это война жестокая, игнорировать ее реальность опасно", — подчеркнул дипломат. Он также предостерег: действия Путина могут иметь форму военных преступлений, и хотя ответственность неизбежна, цена этой борьбы уже оказалась слишком высокой и может вырасти еще больше.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты пока не приняли окончательные решения по дальнейшему оказанию военной или гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время онлайн-брифинга накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе. Он отметил, что президент Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине, однако убежден, что путь к миру не лежит из-за военного решения. По его мнению, вооруженный конфликт может завершиться только за столом переговоров – при условии, что обе стороны продемонстрируют готовность к конструктивному диалогу.



