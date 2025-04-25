Прятать голову в песок не время: в Раде призывают политиков определиться относительно перемирия и мира

Мировой политикум обсуждает возможные пути завершения войны – США подготовили условия мирного соглашения. О мире все чаще говорят и в Украине, и за ее пределами.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал, поддерживает ли мирные инициативы.

"Когда он наступит и каким он будет? Эти вопросы сегодня больше всего волнуют всех нас. Мы видим, что интенсивность переговоров растет. Растет политическое давление со стороны команды президента США Дональда Трампа, которая стала основной движущей силой для дипломатии. Мы слышим, что уже обсуждаются определенные детали соглашения и возможное прекращение огня". Появляются даты и дедлайны. Политическое напряжение и ожидание растут”, — отметил нардеп.

По его словам, самое время политика определиться.

"В этот момент каждый ответственный украинский политик должен прямо выразить свою позицию и свое мнение. Не время прятать голову в песок. Я к этому готов и хотел бы с Вами поделиться своим видением. Я как гражданин и политик выступаю за перемирие и мир", — отметил Гетманцев.

При этом он объяснил, что стремится к миру с первого дня войны. Ведь каждый день войны умножает человеческие жертвы, страдания и разрушения.

Также отметил, что уже подготовлен План восстановления Украины, который поможет возродить страну. Но главное условие для движения вперед – прекращение войны.

"Понимаю, что соглашение не будет таким, как мы хотели три года назад. Не хочу комментировать те сливы и выбросы, которые появляются в СМИ. Я верю, что нашим переговорщикам удастся донести до партнеров и врагов наши требования и отстоять национальные интересы. Верю, что мир возможен. Знаю, что он необходим сегодня Украине всем нам”, — подчеркнул нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Алексей Арестович оценил мирное предложение США.



