Прямые переговоры Зеленского и Путина: назван перечень тем, которые будут обсуждать

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп после визита в Ватикан на похороны Папы Франциска заявил, что большинство пунктов договоренностей по Украине уже согласованы, а для дальнейшего продвижения необходима встреча "на очень высоком уровне". На фоне этих заявлений возникают предпосылки для прямых переговоров между Киевом и Москвой, заявил политолог Игорь Чаленко.
Владимир Зеленский
Впрочем, по его словам, пока неизвестно, ограничится ли предстоящая встреча только гуманитарными вопросами, охватит ли весь спектр тем, которые сегодня поднимают США и европейские союзники Украины.
Политолог также обратил внимание на предстоящий визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в середине мая. По его оценке, это может стать возможностью для проведения переговоров, в том числе и с Владимиром Путиным.
В то же время эксперт подчеркнул, что Украина демонстрирует готовность к переговорам в разных форматах – как двусторонних, так и многосторонних – для достижения режима прекращения огня. Россия такой воли не проявляет.
К сожалению, говорит Чаленко, Киев и дальше фиксирует удары по гражданскому населению Украины. Поэтому есть риск, что слова Кремля будут расходиться с реальными действиями. Однако возможности для дипломатии все еще есть.
В то же время, политолог подчеркнул: любой мир не должен быть результатом капитуляции Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп никогда не будет на стороне Украины.
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