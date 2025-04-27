Прямые переговоры Зеленского и Путина: назван перечень тем, которые будут обсуждать

Президент США Дональд Трамп после визита в Ватикан на похороны Папы Франциска заявил, что большинство пунктов договоренностей по Украине уже согласованы, а для дальнейшего продвижения необходима встреча "на очень высоком уровне". На фоне этих заявлений возникают предпосылки для прямых переговоров между Киевом и Москвой, заявил политолог Игорь Чаленко.

Владимир Зеленский

"По меньшей мере, в публичной плоскости мы уже фиксируем согласие обеих сторон к такой возможной двусторонней встрече. Непосредственно между кремлевским диктатором и президентом Украины. Но это касается, в частности, вопросов гуманитарного характера — остановки обстрелов и внедрение режима прекращения огня. Поэтому в данном случае, я думаю, уже есть определенные моменты, благодаря которым мы можем говорить, что такая встреча априори возможна”, — отметил Чаленко.

Впрочем, по его словам, пока неизвестно, ограничится ли предстоящая встреча только гуманитарными вопросами, охватит ли весь спектр тем, которые сегодня поднимают США и европейские союзники Украины.

Политолог также обратил внимание на предстоящий визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в середине мая. По его оценке, это может стать возможностью для проведения переговоров, в том числе и с Владимиром Путиным.

В то же время эксперт подчеркнул, что Украина демонстрирует готовность к переговорам в разных форматах – как двусторонних, так и многосторонних – для достижения режима прекращения огня. Россия такой воли не проявляет.

К сожалению, говорит Чаленко, Киев и дальше фиксирует удары по гражданскому населению Украины. Поэтому есть риск, что слова Кремля будут расходиться с реальными действиями. Однако возможности для дипломатии все еще есть.

В то же время, политолог подчеркнул: любой мир не должен быть результатом капитуляции Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп никогда не будет на стороне Украины.



