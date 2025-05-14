Провокация похлеще Овального кабинета: что готовят Зеленскому в Стамбуле

Кремлевский диктатор Владимир Путин может только в одном случае приехать на переговоры в Стамбул, считает социолог Игорь Эйдман.

Владимир Зеленский

По его словам, диктатор отважится на поездку в Турцию, если ему удастся договориться с Дональдом Трампом о совместной провокации против Владимира Зеленского в стиле той, которая была в Белом доме.

"Путин же трус и слабак. Один на один против Зеленского он не потянет", — отметил эксперт.

Эйдман считает, что Путин может решиться на переговоры с Зеленским только при участии американского президента, в случае сговора с ним, вдвоем против одного. Это может закончиться очередным скандалом и прекращением американской помощи Украине, добавил эксперт.

"Если Кремль неожиданно объявит о визите Путина в Стамбул на переговоры с Трампом, а именно так это будет официально подаваться в России (Зеленского потом, типа, допустят к себе) — значит они уже договорились вместе наехать на украинского лидера. Вероятность этого, учитывая давние негласные прямые контакты Трампа и Путина, есть. И этот риск необходимо учитывать", — говорит Эйдман.

По его словам, Путин пока публично не отказался от поездки в Стамбул. Эксперт считает, что это указывает на возможность торговли с Трампом по поводу общего наезда на Зеленского.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский предложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Стамбуле 15 мая. Впрочем, в РФ намекают, что Путин туда не поедет. Россияне отмечают, что Путин не сядет с Зеленским за один стол переговоров, потому что якобы у президента Украины "руки по локоть" в крови. На самом же деле, говорят эксперты, Путин боится, что Зеленский "опустит" его в Стамбуле. Также есть опасение, что Путина могут убить прямо во время переговоров.







