Проведение выборов сейчас подвергает Украину большой опасности: в чем причина

Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине противоречат переговорной стратегии России и целям главы Кремля Владимира Путина в этом конфликте. После встречи представителей США и РФ в Эр-Рияде Кремль активно готовится к продолжительным переговорам. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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На прошлой неделе Путин снизил ожидания скорого завершения переговоров, заявив, что этот процесс "займет некоторое время", и уклонился от прямого ответа на вопрос о сроках.

"Для России сами переговоры с США являются победой, поскольку они помогают прекратить изоляцию, наложенную на Москву администрацией Байдена, которая отказалась от взаимодействия с Кремлем после вторжения в Украину в 2022 году. Кремль отметил, что не заинтересован лишь в прекращении огня, поскольку считает, что Украина может использовать паузу". причины конфликта, среди которых — стремление Украины вступить в НАТО и наличие антироссийского правительства в Киеве", — говорится в материале.

Кремль видит выгоду в затягивании переговорного процесса по Украине. Россия намерена использовать свои достижения на фронте, чтобы диктовать выгодные условия за переговорным столом.

Несмотря на желание Трампа быстро завершить войну, даже с учетом его недавних заявлений, склоняющихся в пользу России, добиться какого-либо соглашения в переговорах будет очень сложно. Это связано с тем, что реальные цели Путина выходят за пределы территорий, захваченных его армией за годы войны в Украине.

Российский правитель пытается ограничить размер украинской армии и ее вооружения, получить гарантии нейтралитета Украины и контролировать политическое направление страны в будущем. Это противоречит долгосрочным планам Киева по вступлению в НАТО и Евросоюз.

Портал "Комментарии" уже писал, что, по мнению политолога Тараса Загороднего, пока Владимир Путин будет оставаться у власти в России, война в Украине будет продолжаться.