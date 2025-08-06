Провал в Покровске заставил окупантов пойти на отчаянный шаг: детали

Российские оккупанты продолжают безуспешные попытки захватить город Покровск в Донецкой области. Вместо того чтобы вести открытые наступательные действия, враг прибегает к циничным методам психологического давления на местное население. По данным прессслужбы 7 корпуса Десантно-штурмовых войск, оккупанты разбрасывали в городе дроны с открытками, в которых призывают жителей сдавать позиции ВСУ и принимать так называемый "русский мир".

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На этих пропагандистских открытках большими буквами якобы предупреждают о "приближении российских войск" и "неизбежном освобождении города". Жителей Покровска цинично просят обозначать расположение украинских подразделений на заборах или земле с помощью крестов, стрелок или других условных знаков. Это явная попытка заставить гражданских выполнять роль разведчиков, поскольку оккупанты самостоятельно не могут прорвать оборону украинских войск.

Пропагандистские открытки заканчиваются призывом "помочь приблизить освобождение города", что демонстрирует, как агрессор пытается замаскировать открытый террор под видом "помощи". В то же время захватчики несут значительные потери на фронте, поэтому пытаются собирать разведывательные данные любыми средствами, даже такими жалкими, как разбрасывание пропаганды из дронов.

Как стало известно из перехватов российского разговора, командование РФ поставило задачу своим наемникам к 1 сентября выйти на южные окраины Покровска. Тем не менее, защитники города продолжают удерживать позиции и сдерживать попытки окупантов. Подобная ситуация демонстрирует как силу и решительность ВСУ, так и беспомощность агрессора перед устойчивой обороной украинских городов.

Как уже писали "Комментарии", на Сумщине и в приграничной Курской области РФ наблюдается относительная стабильность, однако работа на этих направлениях продолжается активно. Об этом рассказал новый командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол в эксклюзивном интервью изданию "Телеграф".