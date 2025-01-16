

















Благодаря действиям сил обороны Украины удалось успешно сорвать еще одну попытку российских войск прорваться к украинской границе. На одном из активных участков боевых действий пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны провели эффективную операцию, направленную против колонны вражеской техники, которая двигалась к государственной границе.

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

В результате операции враг понес значительные потери. Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины опубликовала видео.

"В ходе выполнения боевых задач пограничники совместно с другими подразделениями Сил обороны остановили колонну техники противника, которая двигалась к государственной границе Украины", – говорится в сообщении.

Благодаря слаженному взаимодействию разных частей украинских войск, колонна российских боевых машин была остановлена. В ходе операции были уничтожены две боевые машины пехоты (БМП), а еще одна серьезно повреждена.

Государственная пограничная служба Украины, являющаяся одним из основных звеньев оборонной системы страны, продолжает выполнять свои обязанности с высокой ответственностью, обеспечивая надежную защиту государственной границы от агрессора. Ее эффективность в остановке враждебных наступательных попыток еще раз подчеркивает важность сотрудничества и оперативной готовности всех составляющих сил обороны Украины.





Украинские силы делают все возможное, чтобы сохранить территориальную целостность страны, обеспечить безопасность граждан и не допустить агрессора к важным объектам инфраструктуры.

Портал "Комментарии" ранее писал, что кафиры пытаются дожать фронт и захватить Покровск. Однако несмотря на угрозу оккупации, в городе остаются гражданские. Военный Кирилл Сазонов в эфире отметил, что эвакуация уже давно организована и работает, но многие жители не уезжают.