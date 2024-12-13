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ВСУ в окружении: генерала, который командовал направлением, уже заменили

На смену уволенному генералу Луценко пришел генерал Тарнавский

сегодня, 00:51
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Марьян Ощановский

За проваленную оборону на Покровском и Кураховском направлениях генерала Александра Луценко сняли с должности командующего ОТУ "Донецк".

ВСУ в окружении: генерала, который командовал направлением, уже заменили

ОТГ «Донецк» возглавил Александр Тарнавский. Фото из открытых источников

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что место Луценко теперь будет занимать генерал Александр Тарнавский.

"Генерала Александра Луценко уволили с должности командующего ОТУ "Донецк". Это касается обороны всего Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействие наступлению россиян на Запорожье и Днепр. Теперь руководить будет генерал Александр Тарнавский. Он не принадлежит у новому поколению, но имеет опыт успешных Харьковской и Херсонской наступательных операций, а также провального южного контрнаступления 2023 года. Во всех этих операциях он занимал ведущие посты. В любом случае это гораздо больше опыта и компетенции, чем у предыдущего "левого" полковника, возглавлявшего это направление с весны по непонятным причинам", — рассказала Марьяна Безуглая.

Парламентарий также сообщила об увольнении полковника Романа Кузива с должности руководителя медицинского обеспечения активного фронта, назвав его отставку "очередным ситуационным поражением нового поколения".

"Уволили тихо, без предупреждения. Кузив пробыл на этой должности недолго после генерала Вербы. Он только начал исправлять "совковые" ошибки предшественников, как его сместили, назначив ставленника генерала Вербы. В то же время, медицинскую службу в ВСУ продолжает возглавлять генерал Казмирчук, который "решает" вопросы ВЛК для других генералов, блокируя их для простых военнослужащих", — написала она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подразделения Сил обороны Украины попали в оперативное окружение южнее города Курахово Донецкой области. Аналитики Deep State считают, что попадание сил обороны в "мешок" является результатом принятых решений ОТУ "Донецк".



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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0t6M3kqzam5LbgWKbJULXjeKUdnkZPThbeqcv4umSLRuSbNo2SZZzb3K4M5sTnHVMl
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