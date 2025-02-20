Армия РФ установила контроль над селом Свердликово в Курской области и продолжает вытеснять ВСУ на западной части плацдарма, сообщает паблик Deep State.

РФ продвигается в Курской области. Фото из открытых источников

По информации паблика, россияне пытаются установить контроль над логистикой, которая идет из Сумской области в Курскую область.

"Для врага возникает очевидная и уже привычная цель – логистика. Наиболее опасный участок – Писаревка-Юнаковка, откуда уже публиковались неоднократные видео поражения со стороны врага FPV-дронами и артиллерией. К сожалению, они добились в этом успеха по огневому контролю и активно пытаются добиться этого физически, двигаясь с западной части. Это уже вылезает неприятными последствиями и в дальнейшем может обернуться не очень хорошо", — сообщает Deep State.

Как известно, Свердликово расположено менее чем в 10 километрах от трассы, ведущей в город Суджа и является основным путем поставки ВСУ на Курском плацдарме, и от окрестностей Суджи. Захват села позволяет россиянам бить по трассе как дронами, так и другими средствами происходящего поражения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на данном этапе важнейший вызов, стоящий перед Украиной, — стабилизация линии фронта, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. "Я не буду писать, что думаю по поводу Трампа и его последних заявлений, потому что на сегодняшний день есть тема более важная — стабилизация линии фронта. От нее зависит все остальное", — он. По словам офицера ВСУ, для украинцев сейчас будет наконец-то легче понять, что единственный залог безопасности государства — это наша армия, в поддержку которой нужно вкладывать все силы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и Вооруженных сил США разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и информированных чиновников. Отмечается, что намерения сократить оборонные расходы ранее лично поддержал Дональд Трамп.