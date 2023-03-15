Противостояние руководства Минобороны России и главного «вагнеровца» достигло апогея

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Моесеенко Валентина
Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Британская разведка сообщает, что общие потери в группе "Вагнер" превысили 50% начального состава. Сам Пригожин жалуется на нехватку и отсутствие снабжения боеприпасами, пишут "Комментарии".
Кремль пытается устранить "с арены" Пригожина руками генералов
ПИК "Вагнер" воюет в районе Бахмута с июля 2022 года. Несмотря на неоднократные заявления о захвате города, русские наемники так и не добились значительного прогресса. Еще прошлым летом глава ПИК Пригожин пообещал захватить Бахмут в короткие сроки, но ВСУ держат оборону.
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Пытаясь захватить украинский Бахмут, ППК "Вагнер" несет значительные потери. Число убитых и раненых уже достигает 30 тыс. человек. Ранее свои потери ПИК "Вагнер" компенсировал в российских тюрьмах, но эту возможность Пригожин потерял из-за разногласий с Минобороны России. Теперь он направляет усилия на вербовку простых россиян, сообщает Британская разведка.
Эксперты американского института изучения войны предполагают, что министр обороны России Шойгу и начальник российского Генштаба Герасимов воспользовались возможностью и намеренно истощают силы Вагнера в Бахмуте. Цель – ослабить влияние Пригожина и взорвать его амбиции по поводу авторитетности в Кремле.
Как пишет CNN, ПИК "Вагнер", находясь в Бахмуте, получает меньше поддержки от регулярных войск РФ. Сам же Пригожин постоянно жалуется на нехватку боеприпасов. По мнению российского политического аналитика Ивана Преображенского, Кремль, таким образом, постепенно сдает Пригожина его конкурентам — Шойгу и Герасимову.
Политолог не исключает, что Пригожин может не только полностью отстранить от политики, но и ликвидировать его физически. В первую очередь, на него могут переложить вину за российские военные неудачи.
На этом фоне сам Пригожин пытается создать информационное поле, якобы без него и его НДС российским войскам придется воевать очень долго. Но политологи все же называют Пригожин списанным летчиком для Кремля. Дело только во времени.
"Комментарии" также писали о том, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ППК "Вагнера" показала себя в войне в Украине эффективнее, чем регулярная российская армия.
Как сообщал портал "Комментарии", Пригожин объявил охоту на зятя Шойгу: какая причина.
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