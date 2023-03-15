Противостояние руководства Минобороны России и главного «вагнеровца» достигло апогея

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Британская разведка сообщает, что общие потери в группе "Вагнер" превысили 50% начального состава. Сам Пригожин жалуется на нехватку и отсутствие снабжения боеприпасами, пишут "Комментарии".



Кремль пытается устранить "с арены" Пригожина руками генералов

ПИК "Вагнер" воюет в районе Бахмута с июля 2022 года. Несмотря на неоднократные заявления о захвате города, русские наемники так и не добились значительного прогресса. Еще прошлым летом глава ПИК Пригожин пообещал захватить Бахмут в короткие сроки, но ВСУ держат оборону.

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“У них штурмовики уже заканчиваются. Они пытаются упросить украинскую армию уйти из Бахмута, чтобы мы перестали оборонять город и тем самым взять город малой кровью. Но они уже столько положили людей, что катастрофа для ПИК "Вагнер" и российской армии просто неизбежна", — заявил командир подразделения ВСУ с позывным "Курт".

Пытаясь захватить украинский Бахмут, ППК "Вагнер" несет значительные потери. Число убитых и раненых уже достигает 30 тыс. человек. Ранее свои потери ПИК "Вагнер" компенсировал в российских тюрьмах, но эту возможность Пригожин потерял из-за разногласий с Минобороны России. Теперь он направляет усилия на вербовку простых россиян, сообщает Британская разведка.

“С начала марта 2023 года Вагнер создал выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России. В последние дни "вагнеровские" вербовщики также проводили беседы по карьере в московских вузах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого воина" для сбора контактных данных заинтересованных учеников", — пишет Британская разведка.

Эксперты американского института изучения войны предполагают, что министр обороны России Шойгу и начальник российского Генштаба Герасимов воспользовались возможностью и намеренно истощают силы Вагнера в Бахмуте. Цель – ослабить влияние Пригожина и взорвать его амбиции по поводу авторитетности в Кремле.

“Конфликт между Министерством обороны России и ПИК “Вагнер” показывает, что разные стороны в ближайшем окружении Путина конкурируют друг с другом и не способствуют общим целям Путина. Министерство обороны России уделяет приоритетное внимание ликвидации ПИК "Вагнер" на полях боев в Бахмуте, что, вероятно, замедляет темпы продвижения в этом районе", — говорится в еженедельном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как пишет CNN, ПИК "Вагнер", находясь в Бахмуте, получает меньше поддержки от регулярных войск РФ. Сам же Пригожин постоянно жалуется на нехватку боеприпасов. По мнению российского политического аналитика Ивана Преображенского, Кремль, таким образом, постепенно сдает Пригожина его конкурентам — Шойгу и Герасимову.

“Очевидно, что Путин оставил его в жертву генералам. Генералы и многие другие на самом деле кого успел задеть Пригожин, имеют на него зуб. И, вероятнее всего, будут удалять его полностью из российского политического и околополитического пространства. Он слишком разросся и раздулся за время войны. Он, очевидно, увидел в ней возможность серьезно повысить свое влияние и прервать доступ к распределению денежных потоков внутри самой России”, — считает российский политический аналитик Иван Преображенский.

Политолог не исключает, что Пригожин может не только полностью отстранить от политики, но и ликвидировать его физически. В первую очередь, на него могут переложить вину за российские военные неудачи.

Пригожин является удобной мишенью, на которую можно повесить основные провалы на восточном фронте, провалы оккупационных сил, поскольку мы видим, что ни в прошлом месяце, ни на прошлой неделе Бахмут так и не был взят. Хотя "Вагнеру" давалось гораздо больше, чем кадровым российским военным, не говоря уже об обычных мобилизованных", — отметил политолог и глава Центра анализа стратегий Игорь Чаленко.

На этом фоне сам Пригожин пытается создать информационное поле, якобы без него и его НДС российским войскам придется воевать очень долго. Но политологи все же называют Пригожин списанным летчиком для Кремля. Дело только во времени.

"Комментарии" также писали о том, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ППК "Вагнера" показала себя в войне в Украине эффективнее, чем регулярная российская армия.

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