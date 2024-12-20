"Противника ожидают большие проблемы": в Украине завершилось испытание новых беспилотников

Украина успешно завершила тестирование новой серии беспилотников, использующих оптоволоконную связь, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Беспилотники. Фото: Генштаб ВСУ

"Лидером среди этих беспилотных аппаратов является дрон проекта "BLACK WIDOW WEB 10" — камикадзе с оптоволоконным соединением. Этот БПЛА может совершать полет на расстояние более 5 км и доставлять до 2 кг полезного груза. Разработчики этой серии получили сертификацию НАТО не только для этой модели, но и для всего спектра решений по использованию БпЛА", — отметили в Генштаб.

Отмечается, что благодаря этому БПЛА удалось решить ключевую проблему преодоления средств радиоэлектронной борьбы противника при использовании дронов. Кроме того, успешное завершение испытаний открывает новые перспективы совершенствования исследований и разработок в сфере оптоволоконной связи.

"Технологии роботизации и беспилотники получили новое направление развития. FPV-дроны с этой технологией стали серьезной угрозой для противника на фронте", — добавили в Генштабе.

О разработке первых украинских беспилотников, работающих на оптоволоконной связи, стало известно в марте 2024 года. Тогда сообщалось, что дрон "Бандерик-лента" может перевозить до 3 кг полезной нагрузки, а его время в полете составляет 15 минут. Тактический радиус этого БПЛА – 1 км.

Такие дроны активно используются русскими войсками. По словам эксперта по военной связи Сергея Бескрестнова, эти дроны являются более дорогими, но отличаются высокой устойчивостью к средствам РЭБ, что делает их более эффективными в условиях современного боевого поля.

Ранее портал "Комментарии" писал, что чтобы обойти РЭБ украинских защитников, россияне приступили к практике использования дронов с управлением через оптоволоконный кабель.