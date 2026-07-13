Против этого ПВО Украины бессильно: украинцев предупредили о тотальном хаосе из-за нового оружия Кремля

Российские войска стали более активно использовать реактивные беспилотники, чтобы усложнить работу украинской системы противовоздушной обороны. Из-за высокой скорости полета такие дроны нуждаются в других методах перехвата, чем обычные ударные БПЛА. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

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По его словам, реактивные беспилотники существенно отличаются от привычных дронов своими летными характеристиками. Хотя они не достигают скорости крылатых ракет, их параметры уже приближены к такому вооружению.

"Реактивный БПЛА — это не большая скорость, но параметры полета почти как у крылатых ракет несколько ниже. Около 500 километров в час может лететь этот БПЛА", – объяснил Игнат.

Он отметил, что для уничтожения подобных целей могут привлекаться истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, а также современные зенитные артиллерийские комплексы, в частности Skynex.

Представитель Воздушных сил также подчеркнул, что во время объявления воздушной тревоги военные отдельно информируют население о появлении реактивных беспилотников.

"В сообщениях постоянно пишем, что движется реактивный БПЛА в том или ином направлении. Поэтому здесь реакция должна быть более четкой", — подчеркнул спикер.

Игнат сообщил, что украинские Силы обороны в общей сложности уничтожают около 90% российских беспилотников. В то же время, появление реактивных моделей создает новые вызовы для ПВО.

"Классические методы, ставшие для нас привычными — дроны-перехватчики и мобильные огневые группы — уже не могут так эффективно справляться с реактивными БПЛА", — отметил он.

По словам Игната, именно поэтому Украина нуждается в большем количестве современных средств противовоздушной обороны, способных эффективно противодействовать новому типу российских беспилотников.

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