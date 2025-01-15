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"Просто ж*а": командир 3-й штурмовой бригады жестко охарактеризовал ситуацию на фронте

Белецкий рассказал, что Третья штурмовая сама удерживает 50 км фронта, которые атакованы двумя дивизиями двух разных армий РФ

сегодня, 19:10
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Лиля Воробьева

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады и бывший командир полка "Азов" Андрей Белецкий охарактеризовал ситуацию на фронте в зоне ответственности своей бригады как сложнейшую. Об этом он рассказал в интервью YouTube каналу PRESSING.

"Просто ж*а": командир 3-й штурмовой бригады жестко охарактеризовал ситуацию на фронте

Андрей Белецкий (фото из открытых источников)

"Ситуация сложная, как и где-нибудь на передовой. Особенность в том, что задачи, стоящие перед бригадой, соответствуют уровню задач для целой дивизии. Однако старшие начальники часто придерживаются формальностей только тогда, когда им это выгодно, а задачи ставят совсем не по уставу", — отметил Белецкий.

По его словам, Третья штурмовая бригада удерживает 50 км фронта, находящихся под постоянными атаками со стороны двух дивизий, принадлежащих к разным армиям противника.

" Это – ж*па. Бригада остановила наступление на несколько населенных пунктов и даже вернула часть утраченных позиций. Но вместо того, чтобы развиваться, бригада просто пытается удержать и ", — подытожил командир.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Третьей штурмовой сделали неожиданное заявление . С приближением даты инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа все активнее идут разговоры о том, выгодно ли Украине перемирие, на котором может настаивать новая администрация США. На самом деле, ответ на этот вопрос "зависит от того, в какой точке мы находимся". Если учитывать нынешнюю ситуацию, то перемирие, конечно же, невыгодно. Об этом в интервью на YouTube-канале PRESSING рассказал командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий.

По его мнению, если дать России время на перерыв, то "у нас есть шансы, что следующий раунд для нас будет значительно хуже, чем этот".



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