"Просто ж*а": командир 3-й штурмовой бригады жестко охарактеризовал ситуацию на фронте

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Лиля Воробьева
Командир 3-й отдельной штурмовой бригады и бывший командир полка "Азов" Андрей Белецкий охарактеризовал ситуацию на фронте в зоне ответственности своей бригады как сложнейшую. Об этом он рассказал в интервью YouTube каналу PRESSING.
Андрей Белецкий (фото из открытых источников)
По его словам, Третья штурмовая бригада удерживает 50 км фронта, находящихся под постоянными атаками со стороны двух дивизий, принадлежащих к разным армиям противника.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Третьей штурмовой сделали неожиданное заявление . С приближением даты инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа все активнее идут разговоры о том, выгодно ли Украине перемирие, на котором может настаивать новая администрация США. На самом деле, ответ на этот вопрос "зависит от того, в какой точке мы находимся". Если учитывать нынешнюю ситуацию, то перемирие, конечно же, невыгодно. Об этом в интервью на YouTube-канале PRESSING рассказал командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий.
По его мнению, если дать России время на перерыв, то "у нас есть шансы, что следующий раунд для нас будет значительно хуже, чем этот".
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