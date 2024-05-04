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Просмотр инаугурации Путина в оккупации будет обязательным: подробности

В оккупации всех жителей обязали пересмотреть инаугурацию Путина

сегодня, 16:53
Автор:
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Марьян Ощановский
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Просмотр инаугурации Путина в оккупации будет обязательным: подробности

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Как сообщает Центр национального сопротивления, 7 мая в Москве устроят цирковое представление под названием "инаугурация президента РФ", пересмотр которого будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий.

По информации Центра сопротивления, в школах и коммунальных предприятиях, а также на площадях населённых пунктов будут установлены экраны с трансляцией инаугурации российского диктатора.

Отмечается, что пересмотр очередных не связанных рефлексий международного преступника станет обязательным для учащихся, бюджетников и других слоев населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Продолжаются активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не подвергнутся полному разгрому вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-zroblyat-prymusovym-pereglyad-inavguratsiyi-vladimira-putina/
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