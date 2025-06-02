Просили не устраивать спектакль: СМИ рассказывают, как вели себя на переговорах россияне

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Лиля Воробьева
Журналист The Economist Оливер Кэрролл, внимательно следящий за переговорами Украины и РФ в Стамбуле. Рассказал новые закулисные подробности, не попавшие в официальные заявления. По его словам, делегациям нечего было обсуждать.
Переговоры в Стамбуле (фото из открытых источников)
Но журналисту удалось узнать о грубом поведении обнаглевшего посланника Кремля — Мединского
"Украинская сторона передала список из сотен детей, депортированных в Россию. Источник, осведомленный об обменах, говорит, что глава российской делегации Владимир Мединский ответил так: "Не устраивайте спектакль для бездетных европейских бабушек",- написал журналист.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ рассказали, что требовали обнаглевшие россияне на переговорах 16 мая. Российская делегация во время переговоров вели себя свысока и угрожали захватить Харьков и ряд других регионов.
"Россияне так обнаглели, что угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области, а также заявили, что согласятся на прекращение огня только в случае вывода украинских войск из четырех "анексированных" областей, которые РФ даже не контролирует полностью", — написал журналист.
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