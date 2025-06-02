Просили не устраивать спектакль: СМИ рассказывают, как вели себя на переговорах россияне

Журналист The Economist Оливер Кэрролл, внимательно следящий за переговорами Украины и РФ в Стамбуле. Рассказал новые закулисные подробности, не попавшие в официальные заявления. По его словам, делегациям нечего было обсуждать.

Переговоры в Стамбуле (фото из открытых источников)

"Завершился второй раунд украино-российских переговоров. Как и ожидалось, они были сосредоточены на гуманитарных вопросах. Они продолжались чуть больше часа, что свидетельствует о том, что обсуждать было особенно нечего", — рассказал он.

Но журналисту удалось узнать о грубом поведении обнаглевшего посланника Кремля — Мединского

"Украинская сторона передала список из сотен детей, депортированных в Россию. Источник, осведомленный об обменах, говорит, что глава российской делегации Владимир Мединский ответил так: "Не устраивайте спектакль для бездетных европейских бабушек",- написал журналист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ рассказали, что требовали обнаглевшие россияне на переговорах 16 мая. Российская делегация во время переговоров вели себя свысока и угрожали захватить Харьков и ряд других регионов.

"Россияне так обнаглели, что угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области, а также заявили, что согласятся на прекращение огня только в случае вывода украинских войск из четырех "анексированных" областей, которые РФ даже не контролирует полностью", — написал журналист.



Также СМИ писали, что россияне требовали, чтобы Украина вышла полностью из 4 своих областей. На что получили отказ от украинской делегации. В ответ на него — россияне встали и сказали, что "в следующий раз областей будет уже 5.