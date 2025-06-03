Проще уже пригласить Путина в Киев: что на самом деле потребовала РФ от Украины

Обнародованные российский и украинский меморандумы – это документы об совершенно разных вещах. Если Киев выступает с идеей подписать соглашение о прекращении огня, Москва выдвигает нереальные требования, под которыми Украина даже теоретически не может поставить подпись. Ведь "международное признание" российскими пяти украинских регионов – это не только формулировка без всякой конкретики, но и требование, обращенное совсем не к Украине. Украина, даже если и может что-либо признавать, то только от собственного имени. Такое мнение высказал нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что Путин выдвинул заранее неприемлемые условия прекращения огня. Все эти требования уже неоднократно озвучивались раньше – их просто выложили на бумаге. Признание Россией пяти украинских регионов, вывод из них украинских войск, ограничение численности ВСУ – это три ключевых пункта, которые не могут быть приняты ни при каких обстоятельствах.

Николай Княжицкий говорит, что проще пригласить Путина в Киев и предложить ему кабинет на Банковой – именно это нам фактически и предлагают, просто растянули этот "посыл" на три страницы текста.

"Собственно, это объясняет, почему раунд переговоров завершился так быстро. Обсуждать там особо нечего. Удивляет лишь чрезмерная таинственность, с которой российскую версию не давали заранее. Наверное, для выпускников школы КГБ стиль спецопераций привычен даже в таких банальностях, как оформление на бумаге всего того бреда, который Путин повторяет из года в год", – отметил нардеп.

Он прогнозирует, что прекращения огня в ближайшее время не последует. По-прежнему Россия попытается во время летней кампании сломать украинскую оборону. Украина, со своей стороны, продолжит защищаться и постарается сделать войну более технологичной, чтобы компенсировать преимущество России в живой силе. Но главное – война будет продолжаться.

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